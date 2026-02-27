search
După bruiajul GPS al Rusiei în Europa, SUA accelerează dezvoltarea navigației cuantice

Publicat:

Pe fondul intensificării bruiajului semnalelor GPS – esențiale pentru ghidarea echipamentelor militare, dar și a vehiculelor, avioanelor comerciale și navelor – tehnologia cuantică începe să ofere o alternativă viabilă.

Constelație de sateliti GPS/FOTO:arhiva
Constelație de sateliti GPS/FOTO:arhiva

Compania americană Q-CTRL, contractor al guvernului Statelor Unite, a declarat pentru Newsweek că senzorii săi cuantici, împreună cu software-ul care le permite utilizarea practică, vor fi lansați comercial până la sfârșitul acestui an. Deși tehnologiile cuantice nu au confirmat întotdeauna așteptările ambițioase care le-au înconjurat, acestea au devenit o prioritate strategică pentru Casa Albă și Pentagon.

„Administrația Trump contribuie la asigurarea că adversarii nu vor putea niciodată să ajungă din urmă leadershipul Statelor Unite în acest domeniu, iar Q-CTRL lucrează pentru a transforma această viziune în realitate, în parteneriat cu guvernul american”, a declarat Michael Biercuk, fondator și director executiv al companiei.

Potrivit acestuia, cea mai urgentă provocare identificată este interferența cu semnalele GPS.

Țările membre ale NATO au acuzat Russia că bruiază sistemele de poziționare globală, inclusiv cele utilizate de aeronave și nave civile, în cadrul unui presupus război hibrid. Moscova a negat implicarea în bruiajul utilizărilor civile, însă hărțile perturbărilor indică interferențe masive deasupra Ukraine, în timpul invaziei ruse. GPS-ul a fost dezvoltat inițial pentru armata americană, dar este astăzi omniprezent în utilizările civile.

Biercuk a descris situația drept o „cortină electromagnetică de fier” care se întinde din Suedia și Norvegia până la Marea Neagră, în Turcia. Dacă la sfârșitul anului 2023 erau înregistrate câteva zeci de incidente zilnic, în prezent numărul acestora depășește 1.000 pe zi. Fenomenul nu este limitat la Europa sau la acțiunile guvernelor: anul trecut, portul din Doha, Qatar, a fost închis temporar în urma unui atac de tip „spoofing” GPS – o tehnică prin care sunt transmise semnale false pentru a induce în eroare sistemele de navigație.

Cum funcționează tehnologia cuantică

Senzorii cuantici pot utiliza câmpul magnetic al Pământului și variațiile gravitaționale pentru a determina poziția, oferind astfel o alternativă la GPS. Fizica cuantică descrie comportamentul materiei și energiei la scară atomică și subatomică. Cu toate acestea, aplicațiile tehnologice – precum calculul cuantic sau criptografia cuantică – au fost adesea afectate de dificultăți tehnice, așteptări exagerate și termene de implementare mai lungi decât cele anticipate.

„Problema centrală a acestei tehnologii este fragilitatea sa”, a explicat Biercuk.

Senzorii cuantici se bazează pe atomi „capturați” și detectează variații extrem de mici ale câmpurilor magnetice sau gravitaționale, măsurate cu ajutorul laserelor. Potrivit companiei, inovațiile-cheie țin în special de software, dar și de integrarea hardware-ului, ceea ce permite optimizarea și eliminarea componentelor inutile.

Spre deosebire de GPS, semnalele generate de senzorii cuantici nu pot fi bruiate sau falsificate și nu depind de sateliți care ar putea fi scoși din funcțiune în caz de conflict. Astfel, ele pot funcționa ca sistem de rezervă pentru navigația prin satelit și cea vizuală, fiind mai puțin vulnerabile la zgomot și interferențe decât sistemele bazate pe sunet sau lumină.

Compania dezvoltă în prezent, pentru guvernul SUA, senzori adaptați unor platforme mai dificile, precum elicopterele – unde vibrațiile intense complică măsurătorile. În paralel, Q-CTRL colaborează cu Lockheed Martin și cu Defense Innovation Unit pentru un nou sistem de navigație cuantică. Alte parteneriate includ DARPA, Airbus și Marina Regală Australiană.

Potrivit lui Biercuk, aplicații suplimentare ale tehnologiei cuantice apar în gestionarea informațiilor pe câmpul de luptă și în optimizarea logisticii militare.

Și China investește în domeniul tehnologiilor cuantice. Dacă în trecut existau colaborări transfrontaliere cu cercetători chinezi, acestea au încetat între timp. Conform lui Biercuk, Beijingul excelează în special în comunicațiile cuantice – utilizarea fizicii cuantice pentru securizarea transmisiilor de informații – însă nu există dovezi publice privind o expertiză similară în domeniul senzorilor și navigației cuantice.

