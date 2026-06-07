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Sateliții Rusiei, suspectați că bruiază semnalul GPS în Europa. Fenomenul ar putea explica și incidentul cu drona explodată în Portul Constanța

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O rețea de sateliți ruși ar fi provocat zeci de perturbări ale semnalului GPS în Europa, Groenlanda și Canada începând din 2019, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători americani. Descoperirea vine la doar câteva zile după explozia unei drone maritime ucrainene în portul din Constanța, incident despre care experții spun că ar fi putut fi cauzat de pierderea semnalului de navigație.

Sateliții Rusiei, suspectați că bruiază semnalul GPS în Europa. FOTO: IStock
Sateliții Rusiei, suspectați că bruiază semnalul GPS în Europa. FOTO: IStock

Până acum, majoritatea cazurilor de bruiaj GPS erau asociate cu sisteme instalate la sol sau pe aeronave. Noua cercetare sugerează însă că unele dintre aceste interferențe ar putea proveni direct din spațiu.

Cercetătorii au identificat zeci de incidente

Studiul a fost realizat de Todd E. Humphreys, directorul Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas, Austin, împreună cu alți specialiști în sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS), relatează SkyNews. 

Potrivit lucrării publicate vineri, au fost identificate 75 de zile diferite în care au avut loc evenimente de interferență GPS pe scară largă. Întreruperile au fost detectate simultan în Europa, Groenlanda și Canada și au durat, în general, între trei și cinci secunde.

„Receptoarele terestre afectate se întind pe o zonă geografică atât de mare încât nicio sursă terestră sau aeriană nu le-ar putea ajunge pe toate; de unde și ipoteza originii spațiale”, au explicat autorii studiului.

Analiza arată că majoritatea incidentelor au avut loc în timpul săptămânii și în programul obișnuit de lucru, un detaliu care sugerează implicarea unui factor uman și nu a unui fenomen natural.

Suspiciuni asupra unei constelații de sateliți ruși

După compararea momentelor în care au fost înregistrate perturbările cu poziția sateliților aflați pe orbită, cercetătorii au ajuns la concluzia că sursa probabilă este o mică rețea de sateliți ruși aflați pe orbite Molniya, cunoscute și sub denumirea de orbite „Fulger”.

Aceste orbite sunt utilizate de Rusia pentru sateliți militari și de comunicații care trebuie să ofere acoperire extinsă în regiunile nordice.

Cercetătorii precizează că nu pot demonstra în acest moment că interferențele au fost deliberate, însă avertizează că o astfel de posibilitate ar reprezenta o evoluție majoră în domeniul războiului electronic.

„Dacă este deliberată, aceasta prevestește o escaladare calitativă a interferențelor GNSS”, se arată în studiu.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de bruiaj GPS.

Legătura cu incidentul din Constanța

Descoperirea apare într-un moment în care perturbarea sistemelor de navigație prin satelit este tot mai des invocată în incidente produse în apropierea granițelor NATO.

Potrivit sursei citate, bruiajul GPS este luat în calcul inclusiv în cazul dronei ucrainene care a explodat vineri într-un port din Constanța, după ce și-ar fi pierdut orientarea în timpul zborului.

Deși nu există dovezi că incidentul din România a fost provocat de aceeași sursă identificată de cercetătorii americani, noul studiu ridică întrebări importante despre amploarea fenomenului și despre vulnerabilitatea infrastructurii de navigație din Europa.

În ultimii ani, companii aeriene, operatori maritimi și autorități militare au raportat mii de incidente de bruiaj GPS în apropierea zonelor afectate de războiul din Ucraina.

Oficialii americani au fost informați

Concluziile cercetării au ajuns și la nivelul armatei americane.

Potrivit publicației The New York Times, oficiali de rang înalt din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA au fost informați despre existența acestor perturbări.

O sursă familiarizată cu briefingul a confirmat pentru publicația americană că interferențele există și că rețeaua de sateliți ruși este considerată responsabilă. Totuși, sursa nu a precizat dacă perturbările sunt intenționate și nici numărul exact al incidentelor investigate.

O nouă amenințare venită din spațiu

Specialiștii consideră că studiul reprezintă una dintre primele dovezi solide că semnalele GPS pot fi perturbate pe scară largă din spațiu și nu doar prin sisteme amplasate la sol.

În contextul conflictului din Ucraina și al creșterii dependenței de sistemele de navigație prin satelit, astfel de interferențe ar putea afecta nu doar operațiuni militare, ci și aviația civilă, transportul maritim și infrastructura critică din statele europene.

Pentru România, unde o dronă ucraineană a explodat recent în Portul Constanța după ce și-ar fi pierdut orientarea, concluziile noului studiu adaugă un nou element într-o dezbatere care depășește granițele războiului din Ucraina și ajunge până în spațiu.

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