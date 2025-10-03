search
Partidul Maiei Sandu în pericol. În ce condiții ar putea pierde majoritatea în Parlamentul de la Chișinău

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Chiar dacă, în urma alegerilor parlamentare de duminică, partidul fondat de Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova, a reușit să obțină 55 de mandate, viitoarea guvernare de la Chișinău poate fi extrem de fragilă, arată o analiză Digi24.ro.

Maia Sandu s-a adresat moldovenilor după alegeri. FOTO Facebook Maia Sandu
Maia Sandu s-a adresat moldovenilor după alegeri. FOTO Facebook Maia Sandu

Cele 55 de mandate obținute ar putea duce viitorul Guvern într-o situație dificilă.

În primul său mandat la cârma Republicii Moldova, Maia Sandu s-a bucurat de un sprijin solid din partea partidului pe care l-a fondat, care a obținut 61 de mandate la alegerile din 2021, ceea ce i-a permis să pună în practică reformele dificile, dar necesare parcursului pro-european al țării.

Chiar și așa, partidul a suferit mai multe tensiuni. Remanierile guvernamentale repetate și schimbarea premierului au dus la nemulțumiri în partidul condus oficial de către Igor Grosu, președinte și al Parlamentului.

Alegerile de anul acesta au reprezentat un moment de coeziune, chiar dacă foști membri de partid au preferat să candideze independent pentru parlamentare. Numai că, imediat după validarea rezultatului alegerilor, doi dintre deputații ajunși pe lista PAS în Legislativul moldovean au anunțat că își vor desfășura activitatea parlamentară în calitate de legiuitori independenți.

Cei doi provin din fostul partid aliat al Maiei Sandu, Platforma Dreptate și Adevăr, care a anunțat că nu va candida la alegerile parlamentare pentru a nu fragmenta votul pro-european. Între PAS și cei doi nu ar fi existat un protocol clar semnat, ceea ce le-a permis lui Dinu Plîngău și Stelei Macari să anunțe că vor activa în calitate de deputați neafiliați.

Pozițiile pro-românești și pro-europene manifestate de Plângău și Marcari nu garantează însă o fidelitate absolută pentru partidul PAS.

Acest lucru înseamnă că, în cazul în care aceștia nu ar fi în acord cu unele propuneri legislative venite din partea partidului de guvernământ, PAS ar mai putea să se bazeze doar pe voturile celor de pe lista proprie.

Trei voturi ar putea face diferența

Pentru ca o lege să fie votată sau pentru ca Executivul să fie învestit, este nevoie de 51 de voturi, din cele 101 locuri de deputați din Republica Moldova. Deși, aritmetic, majoritatea Maiei Sandu este constituită, doar trei voturi ar putea deveni decisive la o potențială demitere a guvernului sau blocare unor inițiative legislative.

În precedentul Legislativ,  PAS a pierdut mai mulți deputați din cauza disensiunilor interne.

Acum, pe lista PAS au intrat în Parlament, pe lângă foștii membri de Guvern sau Parlament,  personalități din lumea artistică sau sportivă. Loialitatea acestora nu poate fi pusă la îndoială, dar rămâne de văzut dacă aceștia vor avea disponibilitatea totală pentru a participa la ședințele Legislativului, potrivit analizei Digi24. 

Europa

