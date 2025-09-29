Cum este comparată Republica Moldova cu România după alegeri: „Filișitări, uăi! Oficial, vreau să mă mut în Moldova!”

Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care oferă formațiunii pro-europene PAS, condusă de Maia Sandu, majoritatea absolută în Parlament, a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale și comparații între diaspora moldoveană și cea românească.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate duminică, 28 septembrie 2025, s-au încheiat cu o victorie categorică pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu.

Partidul Maiei Sandu, victorie categorică

Formațiunea pro-europeană a obținut aproximativ jumătate din voturi și va deține majoritatea absolută în Parlament. Este condusă de premierul Dorin Recean și susținută de președinta Maia Sandu și a promis menținerea traiectoriei europene, cu obiectivul explicit de aderare la UE în următorii cinci ani.

Partidele și blocurile cu orientare pro-rusă au înregistrat scoruri mai mici. Cel mai important dintre acestea, Blocul Electoral „Patriotic”, condus de Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova (2016–2020) și lider al forțelor de stânga, s-a clasat pe locul al doilea, fiind votat de aproximativ un sfert dintre alegători.

Potrivit rezultatelor preliminare, alături de PAS și Blocul „Patriotic” vor mai intra în Parlament Blocul „Alternativa”, cu orientare centrist-proeuropeană, Partidul „Democrația Acasă” (unionist și pro-european) și Partidul Nostru, condus de politicianul Renato Usatîi, cu profil populist.

Diaspora Republicii Moldova, comparată cu cea a României

Unii specialiști politici au arătat că rezultatul scrutinului reflectă sprijinul consistent al populației pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova. Rezultatul alegerilor din Republica Moldova a stârnit valuri de reacții pe rețelele de socializare.

Unii au comparat opțiunile electorale ale moldovenilor din afara țării cu cele ale diasporei din România.

„De ce oare diaspora basarabeană trage după ea Republica Moldova spre Europa, în timp ce diaspora românească încearcă să împingă România spre Rusia?”, întreabă un român pe platforma Reddit.

În opinia altcuiva, răspunsul ar fi că mulți români sunt rău-intenționați, în timp ce alții cred că nu este cazul unor generalizări.

„Sunt în diaspora de peste 10 ani și întotdeauna am votat cu soluția pro-europeană și, ca mine, sunt mulți. Chiar dacă am plecat de atâția ani, încă am România aproape și vreau numai bine pentru țara mea”, afirmă un român.

Moldovenii îi cunosc pe ruși, concluzionează altcineva. „Ai noștri visează cai albi, veșnicia s-a născut la sat, ceaușisme, dacomanie, 5G, antivaccinism și alte aiureli”, afirmă un alt român.

Dilemele în jurul partidelor din Republica Moldova

„Știe cineva de unde a apărut PPDA?”, se întreabă un alt internaut, referindu-se la partidul privit ca o surpriză a alegerilor parlamentare, „Alternativa Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, aflat pe locul al patrulea în opțiunile votanților.

„De văzut și câte partidulețe de împărțit votul au fost create, dar nu au reușit să oprească PAS”, concluzionează altcineva.

Sunt multe partide mici „de scară de bloc”, luate pe persoană fizică de indivizi, susține un alt internaut. „Ideea e să furi procente și după vezi tu ce faci cu ele”, adaugă acesta.

„AUR a candidat în Moldova?” se întreabă altcineva, observând sigla partidului din Moldova între cele ale competitoarelor la alegeri.

„Sub ce program? Chiar sunt curios... Că aici, în România, AUR strigă sus și tare că taie finanțarea pentru Moldova. Acolo ce mai urlă? Că taie finanțarea pentru România?”

Reamintim că Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că se retrage din competiția electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie și a nu dezorienta publicul.

După patru ani de opoziție, partidele de stânga și pro-ruse reunite în Blocul Electoral „Patriotic” au obținut mai puține voturi decât la scrutinul precedent, observă altcineva.

„A mai murit din electoratul comunist”, adaugă ironic.

Republica Moldova, comparată cu România

„Sincer să vă zic, e de mutat în Moldova!”, afirmă un român.

„În ritmul ăsta, Moldova, dacă intră în UE, nu numai că ne va ajunge, dar ne va și depăși. Bravo, Moldova!”, completează altul.

„Oficial, vreau să mă mut în Republica Moldova. E timpul ca românii să primească cetățenie!”, glumește altcineva.

Unii moldoveni și români au comentat în termeni ironici victoria categorică a partidului condus de Maia Sandu.

„Care sunt ăia buni și care sunt ăia răi?”

Un alt român speră ca noul guvern din Moldova să investească în educație mai mult decât în România.

„Filișitări, uăi!”, închieie altcineva.