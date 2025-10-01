Rusia nu se va resemna, „se va replia”, avertizează liderul PAS după victoria în alegerile din Republica Moldova

Moscova nu va renunța la influența în regiune, iar dezinformarea și propaganda vor rămâne principalele arme ale Kremlinului, a declarat Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București.

Liderul PAS a subliniat că datoria noii majoritatăți pro-europeane din Parlamentul de la Chișinău după victoria în alegeri este să accelereze reformele și proiectele comune cu România.

„Trebuie să ne asigurăm că toate aceste proiecte merg repede la termen, astfel că cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să simtă, nu doar în teorie, dar și la propriu, avantajele integrării europene. De aia am venit azi la București, am avut o discuție foarte bună, dar și alte proiecte necesare investiții”, a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova, la Digi 24.

Igor Grosu a precizat că „ne dorim stabilitate politică și la București, și la Chișinău”:

„Doar într-o stabilitate politică poți avea predictibilitate pentru proiecte, pentru strategii și așa mai departe.”

„Probabil se vor replia”

Referitor la provocările venite din partea Rusiei, liderul PAS a atras atenția asupra războiului hibrid și a tacticilor de influență:

„Avem nenorocul să fim într-o zonă în care Rusia a fost cumva permanent, a avut imixiuni. Da, ceea ce trebuie să facem noi să fim vigilenți, să nu ne gândim că odată ce a pierdut Kremlinul în aceste alegeri, se vor resemna, probabil se vor replia. Vor avea nevoie de ceva timp, se considere anumite strategii, tactici. Tocmai de aia trebuie să fim foarte vigilenți în cazul alegerilor parlamentare”.

Grosu a vorbit și despre implicarea unor actori politici din România în campaniile de dezinformare:

„Aveți și dumneavoastră aici actori politici care participă la acest proces. I-am văzut și în campanie, și după. De aia e nevoie de o cooperare foarte bună.”

„Reformele vor continua”

Igor Grosu a subliniat și că reformele începute în Republica Moldova vor continua, în special în domeniul justiției.

„Reformele vor continua. E inevitabil și ireversibil. Ăsta e mesajul pe care noi l-am transmis și îl transmitem în continuare. Victoria noastră în alegeri reconfirmă acest lucru. Evaluarea externă a judecătorilor, noi am fost nevoiți să aplicăm această evaluare externă. Ea va continua pentru că totul depinde de curățarea justiției”, a declarat liderul PAS.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova a mai spus că, în câteva săptămâni, noul Executiv și Parlamentul vor adopta legea bugetului și vor accelera agenda europeană. „Avem majoritatea parlamentară, avem un președinte proeuropean, vom avea un guvern proeuropean, avem susținerea partenerilor europeni. De aia ne vom mișca foarte repede spre ținta pe care ne-am stabilit-o: 2028.”

„Trebuie să investim în sisteme de monitorizare, sisteme de a contracara”

Igor Grosu vorbit despre investițiile în apărare ca despre o necesitate.

„Trebuie să acționăm hotărât, pentru că atâta timp cât Federația Rusă, iar istoria Rusiei este istoria expansiunii, a agresiunii, de aia trebuie să existe răspunsul pe măsură. Și la nivel politic, dar și la nivelul tehnologiilor. Da, trebuie să investim în sisteme de monitorizare, sisteme de a contracara. Realitățile pe câmpul de luptă s-au schimbat dramatic de la începutul invaziei. Fără o acțiune comună a țărilor europene o să fie complicat. Noi vă spunem că avem o experiență, știm cum acționează, știu cum cum gândesc, da, e nevoie de o cooperare”, a spus liderul PAS.

Amintim că premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri, 1 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi au discutat cu privire la rezultatul alegerilor din statul vecin, precum și intensificarea relațiilor economice bilaterale și sprijinul pentru aderarea la UE.