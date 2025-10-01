search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rusia nu se va resemna, „se va replia”, avertizează liderul PAS după victoria în alegerile din Republica Moldova

0
0
Publicat:

Moscova nu va renunța la influența în regiune, iar dezinformarea și propaganda vor rămâne principalele arme ale Kremlinului, a declarat Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București.

Grosu a subliniat că Moldova are nevoie de cooperare strânsă cu România și UE. FOTO Fb Igor Grosu
Grosu a subliniat că Moldova are nevoie de cooperare strânsă cu România și UE. FOTO Fb Igor Grosu

Liderul PAS a subliniat că datoria noii majoritatăți pro-europeane din Parlamentul de la Chișinău după victoria în alegeri este să accelereze reformele și proiectele comune cu România.

Trebuie să ne asigurăm că toate aceste proiecte merg repede la termen, astfel că cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să simtă, nu doar în teorie, dar și la propriu, avantajele integrării europene. De aia am venit azi la București, am avut o discuție foarte bună, dar și alte proiecte necesare investiții”, a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova,   la Digi 24.

 Igor Grosu a precizat că „ne dorim stabilitate politică și la București, și la Chișinău”:

„Doar într-o stabilitate politică poți avea predictibilitate pentru proiecte, pentru strategii și așa mai departe.”

„Probabil se vor replia”

Referitor la provocările venite din partea Rusiei, liderul PAS a atras atenția asupra războiului hibrid și a tacticilor de influență:

„Avem nenorocul să fim într-o zonă în care Rusia a fost cumva permanent, a avut imixiuni. Da, ceea ce trebuie să facem noi să fim vigilenți, să nu ne gândim că odată ce a pierdut Kremlinul în aceste alegeri, se vor resemna, probabil se vor replia. Vor avea nevoie de ceva timp, se considere anumite strategii, tactici. Tocmai de aia trebuie să fim foarte vigilenți în cazul alegerilor parlamentare”.

Grosu a vorbit și despre implicarea unor actori politici din România în campaniile de dezinformare:

Aveți și dumneavoastră aici actori politici care participă la acest proces. I-am văzut și în campanie, și după. De aia e nevoie de o cooperare foarte bună.”

„Reformele vor continua”

Igor Grosu a subliniat și că reformele începute în Republica Moldova vor continua, în special în domeniul justiției.

„Reformele vor continua. E inevitabil și ireversibil. Ăsta e mesajul pe care noi l-am transmis și îl transmitem în continuare. Victoria noastră în alegeri reconfirmă acest lucru. Evaluarea externă a judecătorilor, noi am fost nevoiți să aplicăm această evaluare externă. Ea va continua pentru că totul depinde de curățarea justiției”, a declarat liderul PAS.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova a mai spus că, în câteva săptămâni, noul Executiv și Parlamentul vor adopta legea bugetului și vor accelera agenda europeană. „Avem majoritatea parlamentară, avem un președinte proeuropean, vom avea un guvern proeuropean, avem susținerea partenerilor europeni. De aia ne vom mișca foarte repede spre ținta pe care ne-am stabilit-o: 2028.”

„Trebuie să investim în sisteme de monitorizare, sisteme de a contracara”

Igor Grosu vorbit despre investițiile în apărare ca despre o necesitate.

„Trebuie să acționăm hotărât, pentru că atâta timp cât Federația Rusă, iar istoria Rusiei este istoria expansiunii, a agresiunii, de aia trebuie să existe răspunsul pe măsură. Și la nivel politic, dar și la nivelul tehnologiilor. Da, trebuie să investim în sisteme de monitorizare, sisteme de a contracara. Realitățile pe câmpul de luptă s-au schimbat dramatic de la începutul invaziei. Fără o acțiune comună a țărilor europene o să fie complicat. Noi vă spunem că avem o experiență, știm cum acționează, știu cum cum gândesc, da, e nevoie de o cooperare”, a spus liderul PAS.

Amintim că premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri, 1 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi au discutat cu privire la rezultatul alegerilor din statul vecin, precum și intensificarea relațiilor economice bilaterale și sprijinul pentru aderarea la UE.  

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
mediafax.ro
image
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
VIDEO Ceartă între doi lideri PSD-PNL: „Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”/„Mi-a spus să-mi iau pastile"
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cine e bărbatul care voia să arunce în aer Oktoberfest. Şi-a ucis tatăl, i-a incendiat casa, apoi s-a sinucis
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
prosport.ro
image
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
playtech.ro
image
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
760 lei în plus la pensie în fiecare lună. Care sunt condițiile pentru primirea banilor în cont
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe