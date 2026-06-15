Parlamentul maghiar a adoptat un amendament care ar împiedica revenirea lui Viktor Orban la putere

Parlamentarii din Ungaria au adoptat, luni, un amendament constituțional care ar interzice revenirea la putere a lui Viktor Orbán. Amendamentul, aprobat cu 135 de voturi pentru și 50 împotrivă, va limita durata mandatelor de prim-ministru la doar opt ani, dacă va deveni lege.

Textul este formulat astfel încât să se aplice retroactiv, ceea ce ar însemna că Viktor Orbán nu ar mai putea reveni în funcția de șef al guvernului Ungariei. Orbán a ocupat funcția de prim-ministru timp de 20 de ani în total, notează POLITICO.

„Restabilirea statului de drept nu se naște dintr-o singură lege, însă orice reconstrucție democratică reală are piloni simbolici și constituționali. Această propunere își propune să fie un astfel de pilon”, a declarat inițiatorul amendamentului, deputatul Márton Melléthei-Barna, la momentul în care legea a fost propusă.

Având o majoritate de două treimi în parlamentul Ungariei, premierul Peter Magyar a accelerat adoptarea schimbărilor pe care le-a promis în campanie și pe care le-a descris drept o cruciadă pentru „schimbarea regimului”.

Această majoritate îi permite să adopte amendamente constituționale, deschizând calea unor schimbări majore la Budapesta.

Primul amendament constituțional al formațiunii Tisza ar putea pune capăt efectiv șanselor lui Orbán de a reveni ca prim-ministru, la doar câteva zile după ce a fost reales președinte al partidului Fidesz în weekend. În același timp, măsura ar reprezenta o limitare semnificativă și a puterii lui Magyar, care promite să restabilească democrația liberală în Ungaria.

Totuși, unii critici au susținut că amendamentul nu s-ar putea aplica foștilor prim-miniștri care au deținut funcția înainte de adoptarea sa, ceea ce ar însemna că Orbán ar putea totuși candida pentru funcția de premier.

Amendamentul urmează să ajungă la președintele Ungariei, Tamás Sulyok, numit cu sprijinul partidului Fidesz. Magyar încearcă în prezent să îl înlăture atât pe Sulyok, cât și pe alți oficiali numiți în timpul guvernării Orbán, în cadrul procesului de „curățare” a noii administrații.

Sulyok a refuzat să demisioneze voluntar la cererea lui Magyar. Dacă președintele returnează legea în parlament, legislativul o poate adopta din nou și poate respinge obiecțiile acestuia într-un al doilea vot.

Amendamentul adoptat luni vizează și desființarea Oficiului pentru Protecția Suveranității, instituție despre care Comisia Europeană a afirmat că încalcă legislația UE și despre care criticii susțin că a fost folosită de regimul Orbán pentru consolidarea puterii. Comisia Europeană

De asemenea, amendamentul permite guvernului să desființeze fundațiile de interes public, structuri prin care Orbán ar fi transferat universități în proprietatea unor entități controlate de persoane apropiate partidului său.