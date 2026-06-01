Criză politică la Budapesta: Péter Magyar anunţă modificarea Constituţiei pentru a-l demite pe preşedintele Ungariei

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat, luni, 1 iunie, că majoritatea parlamentară analizează modificarea Constituției, după ce președintele Tamás Sulyok a refuzat să își depună mandatul la termenul de 31 mai, stabilit de șeful guvernului.

Declarația a venit la scurt timp după întâlnirea celor doi la Budapesta și după expirarea acestui termen, potrivit Bloomberg.

În discuțiile de săptămâna trecută, președintele Tamás Sulyok a afirmat că nu intenţionează să demisioneze şi că îşi va continua mandatul în baza Constituției, pe care o respectă atât în plan intern, cât și în raport cu normele europene.

Pornind de la această declaraţie şi de la faptul că termenul limită pe care îl dăduse preşedintelui pentru a părăsi funcţia a expirat, Peter Magyar a revenit luni, 1 iunie, anunţând că majoritatea parlamentară are instrumentele necesare pentru a interveni asupra cadrului legal, adică să modifice Constituţia, astfel încât Tamás Sulyok să fie demis,.

Vă reamintim că Peter Magyar a preluat guvernarea după alegerile din 12 aprilie, unde a obținut o majoritate parlamentară solidă. De atunci, el a inițiat o serie de declarații privind reformarea instituțiilor statului și a pus sub semnul întrebării modul în care au funcționat în ultimii ani președinția, justiția și alte structuri cheie.

După preluarea mandatului, premierul a cerut în mod constant demisia președintelui numit de fosta majoritate.