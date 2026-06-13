„Nu renunț niciodată”. Viktor Orbán a fost reales lider al Fidesz, în ciuda înfrângerii la alegerile parlamentare

Fostul premier maghiar Viktor Orban a fost reales sâmbătă, 13 iunie, în funcția de lider al partidului de opoziție din Ungaria, Fidesz, pentru încă un an.

Naţionalistul Orban, în vârstă de 62 de ani, a fost o sursă de inspiraţie pentru conservatorii de dreapta din Europa şi Statele Unite, fiind considerat arhitectul a ceea ce el a numit un model „iliberal” de democraţie, scrie News.ro.

Deși viitorul său politic părea incert după înfrângerea severă suferită de Fidesz, iar unii foști colaboratori i-au cerut să se retragă, Viktor Orbán a fost reales la conducerea partidului cu un sprijin covârșitor.

La congresul Fidesz, 729 din cei 737 de delegați au votat pentru realegerea sa, fără să existe un contracandidat.

„Nu renunţ, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunţ”, a declarat Orban în faţa congresului într-un discurs ţinut înaintea votului, reiterând că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea electorală a partidului.

Orban a spus că Fidesz a fost un „partid de guvernare fantastic” timp de 16 ani, dar că trebuie să treacă prin schimbări pentru a deveni un partid de opoziţie funcţional, care să fie pregătit să guverneze din nou.

În aprilie, partidul premierului actual Peter Magyar, TISZA, a câştigat o majoritate parlamentară de două treimi, suficientă pentru a anula modificările constituţionale propuse de Orban.

Conform sondajelor de opinie, Fidesz a pierdut din popularitate de la alegeri. Un sondaj realizat în mai de Institutul Publicus a arătat că Tisza se bucură de un sprijin de 55%, în creştere faţă de cele 53% obţinute la alegeri, în timp ce sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 17%, de la 39%.