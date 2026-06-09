Ungaria reduce salariile parlamentarilor. Ce venituri vor avea deputații după reformă

Parlamentul Ungariei a aprobat o inițiativă a noului prim-ministru, Peter Magyar, care prevede reducerea salariilor deputaților și eliminarea mai multor beneficii parlamentare, potrivit Euronews.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de cei 189 de membri ai legislativului, după victoria formațiunii conduse de Magyar la alegerile parlamentare din luna aprilie.

Conform noilor reglementări, salariul de bază al deputaților va fi redus cu 40%. Începând de luna viitoare, parlamentarii ungari vor primi un salariu brut de aproximativ 3.690 de euro.

Pe lângă reducerea remunerației, autoritățile au decis eliminarea compensațiilor pentru serviciile de telefonie mobilă și diminuarea semnificativă a cheltuielilor destinate închirierii de birouri, locuințelor de serviciu și personalului angajat de deputați.

Costurile pentru spațiile de birouri urmează să fie reduse cu aproximativ 50%.

Guvernul estimează că măsurile vor genera economii bugetare echivalente cu cheltuielile anuale necesare funcționării Adunării Naționale a Ungariei.

Peter Magyar a descris decizia drept „un act de modestie” și parte a unui program mai amplu de consolidare a disciplinei fiscale.

„Este un act de modestie și responsabilitate față de societate”, declara anterior premierul într-un interviu acordat postului RTL.

Experții: impactul real asupra veniturilor va fi mai redus

Analiștii politici avertizează însă că diminuarea efectivă a veniturilor parlamentarilor ar putea fi mai mică decât sugerează reducerea salariului de bază.

Potrivit analistului Robert Laszlo, o parte dintre indemnizații și compensații vor fi păstrate sau reevaluate, ceea ce înseamnă că venitul total al deputaților ar putea scădea cu aproximativ 10%.

„Mesajul simbolic este elementul central al acestei reforme. Chiar și după reducerea salariilor, parlamentarii vor continua să beneficieze de venituri considerabile”, a afirmat acesta.

Laszlo a avertizat, de asemenea, împotriva unor reduceri excesive ale remunerației politicienilor.

„Dacă astfel de măsuri sunt duse prea departe, există riscul creșterii corupției și al apariției altor efecte nedorite”, a spus analistul.

Salariile parlamentarilor rămân peste media națională

Până la adoptarea reformei, salariul de bază al unui deputat ungar era de aproximativ trei ori mai mare decât salariul mediu din țară. După aplicarea noilor măsuri, parlamentarii vor câștiga în continuare aproximativ de două ori mai mult decât un angajat cu venit mediu.

Susținătorii reformei consideră că schimbările vor face sistemul de remunerare a politicienilor mai transparent și mai apropiat de realitățile economice ale populației.

Premierul Peter Magyar a declarat că reforma salariilor parlamentare reprezintă doar prima etapă a unui proces mai amplu. Executivul intenționează să revizuiască și cheltuielile aparatului de stat, inclusiv remunerațiile membrilor Guvernului.

Potrivit presei ungare, Peter Magyar încasează în prezent aproximativ 10.000 de euro pe lună, sumă care ar reprezenta circa jumătate din venitul obținut de predecesorul său, Viktor Orbán.