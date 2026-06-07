Premierul maghiar vrea să taie 40% din salariile primarilor. Edilul Budapestei câștigă de două ori mai mult decât cel al Bucureștiului

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că intenționează să reducă cu 40% salariile primarilor din întreaga țară, măsură care vine în continuarea unui pachet mai amplu de austeritate aplicat în sectorul public.

Decizia se înscrie în direcția unor reduceri deja discutate sau aplicate în cazul parlamentarilor, miniștrilor și directorilor companiilor de stat, unde guvernul a anunțat, de asemenea, scăderi semnificative ale veniturilor.

Potrivit presei maghiare, printre care publicația Blikk, inițiativa vizează o reformă generală a modului în care sunt stabilite salariile în administrația publică. În prezent, veniturile primarilor din Ungaria sunt calculate în funcție de salariul mediu brut național și de dimensiunea localității.

Salariul mediu brut este de aproximativ 693.700 forinți lunar, echivalentul a circa 10.217 lei.

În funcție de numărul de locuitori, coeficienții de salarizare sunt următorii: primarii așezărilor cu mai puțin de 500 de locuitori primesc de 1,5 ori salariul mediu, de 1,75 ori salariul mediu pentru edilii așezărilor cu 501 până la 1.500 de locuitori, de două ori salariul mediu pentru cei cu 1.501 până la 2.000 de locuitori, de 2,25 ori salariul mediu pentru cei cu 2.001 până la 5.000 de locuitori, de 2,5 ori salariul mediu pentru cei cu 5.001 până la 10.000 de locuitori, de trei ori salariul mediu pentru cei cu 10.000 până la 30.000 de locuitori și de 3,5 ori salariul mediu pentru cei cu peste 30.000 de locuitori.

Pentru orașele cu statut de județ și sectoarele Budapestei, salariile ajung la 4,5 ori salariul mediu, în timp ce primarul general al capitalei încasează de șase ori salariul mediu național.

Cât câștigă primarul Budapestei

În prezent, primarul Budapestei are un venit lunar de aproximativ 4.162.000 forinți, adică în jur de 61.300 lei. Spre comparație, primarul general al Bucureștiului încasează un salariu brut de aproximativ 24.150 lei lunar, de peste două ori și jumătate mai mic decât omologul său din capitala Ungariei, scrie publicația stirileprotv.

Pe lângă salariul de bază, primarii din Ungaria primesc o indemnizație de cheltuieli de aproximativ 15% din venitul lunar.

De asemenea, edilul Budapestei beneficiază de facilități suplimentare similare celor acordate miniștrilor prin lege.