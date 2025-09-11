Parlamentul European cere ajutor urgent pentru Gaza, eliberarea ostaticilor și recunoașterea Palestinei

Eurodeputații condamnă blocada umanitară impusă de Israel, denunță atacurile Hamas și insistă asupra unei soluții bazate pe coexistența a două state.

Parlamentul European a adoptat joi, 11 septembrie, o rezoluție prin care își exprimă „profunda îngrijorare” față de situația „catastrofală” din Gaza și cere Uniunii Europene să ia măsuri imediate pentru a sprijini populația civilă și a facilita accesul ajutoarelor umanitare.

Eurodeputații au denunțat blocarea livrării de ajutoare de către guvernul israelian, măsură care a dus la foamete în nordul Fâșiei Gaza. Parlamentul solicită deschiderea tuturor punctelor de trecere a frontierei și restabilirea finanțării pentru UNRWA, agenția ONU care se ocupă de refugiații palestinieni.

„Parlamentul condamnă cu fermitate obstrucționarea de către guvernul israelian a ajutorului umanitar, care provoacă foamete în nordul Fâșiei Gaza”, se arată în rezoluție. Eurodeputații cer acces sigur și neîngrădit la produse esențiale, precum alimente, apă, medicamente și adăposturi, dar și refacerea urgentă a infrastructurii vitale.

Dreptul Israelului la autoapărare și eliberarea ostaticilor

Parlamentul solicită încetarea imediată și permanentă a focului și „eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor israelieni reținuți în Gaza”. În același timp, eurodeputații condamnă „crimele barbare” comise de Hamas împotriva Israelului și susțin impunerea unor sancțiuni concrete împotriva grupării.

UE își reafirmă sprijinul pentru „dreptul inalienabil al Israelului la autoapărare”, dar subliniază că acesta trebuie exercitat „în deplină conformitate cu dreptul internațional”. Deputații atrag atenția că acest drept nu poate justifica „o acțiune militară nediferențiată” care a provocat „suferință insuportabilă” civililor din Gaza. În același timp, Parlamentul denunță folosirea populației civile ca scuturi umane de către Hamas.

Anchete și sancțiuni

Rezoluția sprijină decizia Comisiei Europene de a suspenda parțial acordul comercial UE-Israel și de a opri sprijinul bilateral, în semn de presiune asupra guvernului israelian. Eurodeputații cer investigații complete asupra crimelor de război și tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați.

De asemenea, Parlamentul susține sancțiunile împotriva coloniștilor violenți din Cisiordania și Ierusalimul de Est și solicită sancțiuni individuale împotriva miniștrilor israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir.

Soluția celor două state

Eurodeputații pledează pentru o soluție diplomatică bazată pe coexistența a două state și cer tuturor instituțiilor UE și statelor membre să facă pași concreți înainte de Adunarea Generală a ONU din septembrie.

„Instituirea unui stat palestinian este esențială pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională”, se subliniază în text. Parlamentul recomandă statelor membre să ia în considerare recunoașterea statului Palestina pentru a facilita o soluție viabilă.

Rezoluția a fost adoptată cu 305 voturi pentru, 151 împotrivă și 122 de abțineri.