Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU în septembrie: „Vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat marți, 2 septembrie, că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie.

„Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene.

Acesta a adăugat că „Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian”.

„Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, și în fața violențelor comise de Israel încălcând dreptul internațional (...), Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor din Hamas”, a explicat el.

„Belgia se va alătura țărilor semnatare ale Declarației de la New York, trasând calea către o soluție cu două state și recunoscându-le astfel”, a explicat ministrul.

Același anunț l-a făcut și Mark Carney, premierul Canadei, care a anunțat că țara sa va recunoaște statul palestinian în cadrul aceleiași adunări ONU.

„Canada are intenţia să recunoască statul Palestina în timpul celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, în sepembrie 2025”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, Mark Carney, potrivit News.ro.

Canada face parte dintre 15 state, alături de Franţa, care şi-au exprimat „voinţa” de a recunoaşte palestina.