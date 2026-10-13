Papa Leon al XIV-lea a fost internat la Spitalul Universitar Agostino Gemelli din Roma, unde urmează să fie supus în această după-amiază unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui „nodul mic, localizat” la nivelul plămânului, a anunțat Biroul de Presă al Sfântului Scaun.

Operația va fi efectuată de echipa de chirurgie toracică a spitalului. Noi informații despre starea de sănătate a pontifului sunt așteptate marți seară, potrivit Vatican News.

Directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a declarat luni că nodulul a fost descoperit în timpul unor investigații medicale de rutină. Potrivit acestuia, papa ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână după intervenție.

Audiențele publice, anulate până pe 20 octombrie

Toate audiențele publice ale Papei Leon al XIV-lea au fost anulate până pe 20 octombrie, în contextul intervenției chirurgicale și al perioadei de recuperare.

Înainte de internare, pontiful și-a respectat programul de luni dimineață, participând la toate audiențele prevăzute. Între timp, mesaje de susținere au fost transmise de reprezentanți ai Bisericilor și de lideri politici din întreaga lume.

Nodulii pulmonari pot avea cauze diverse, atât benigne, cât și maligne. Până în prezent, Vaticanul nu a anunțat că Papa Leon al XIV-lea ar avea cancer și nu a oferit alte detalii privind natura formațiunii descoperite.

Ce se întâmplă cu vizita papei în America de Sud

Papa Leon al XIV-lea intenționează să își păstreze în program vizita în Uruguay, Argentina și Peru, prevăzută pentru perioada 6–17 noiembrie. Desfășurarea călătoriei va depinde însă și de evoluția recuperării după operație.

Spitalul Gemelli din Roma este cunoscut pentru îngrijirea acordată suveranilor pontifi. Printre pacienții săi s-a numărat și Papa Francisc, care a murit în aprilie 2025, la vârsta de 88 de ani, după o perioadă îndelungată marcată de probleme grave de sănătate.