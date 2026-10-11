Papa Leon al XIV-lea va fi operat după ce medicii au descoperit un nodul la plămân

Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va fi supus unei intervenții chirurgicale „în zilele următoare”, după ce, în urma unui control medical, a fost descoperit un nodul la plămân.

Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei operații Foto: Profimedia

„Medicii au descoperit un nodul mic la plămân, într-un stadiu incipient și bine delimitat”, le-a spus suveranul pontif credincioșilor reuniți duminică, în Piața Sfântul Petru din Roma, pentru rugăciunea săptămânală, transmite BBC.

În vârstă de 71 de ani, Papa a precizat că echipa sa medicală „consideră că ar fi indicat să intervină” și că și-a dat acordul pentru operație.

Papa Leon i-a asigurat pe pelerini că formațiunea este „bine delimitată” și că a fost depistată „într-un stadiu incipient”. La finalul rugăciunii Angelus, suveranul pontif le-a mulțumit tuturor pentru „apropierea spirituală” și a spus că se încredințează rugăciunilor lor.

Purtătorul de cuvânt al Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a declarat presei că „intervenția chirurgicală este programată pentru primele zile ale săptămânii viitoare”. Bruni a adăugat că recuperarea Papei ar urma să dureze aproximativ o săptămână.

Vatican News, portalul de știri al Sfântului Scaun, a anunțat că operația va avea loc la Spitalul Gemelli din Roma. Spitalul a amenajat o secție specială destinată Papei după tentativa eșuată de asasinat asupra Papei Ioan Paul al II-lea, din mai 1981. Aceasta este folosită și în prezent.

Papa Leon, născut Robert Francis Prevost, i-a succedat Papei Francisc în 2025. El este al 267-lea ocupant al Scaunului Sfântului Petru și primul papă american.

A fost hirotonit preot în 1982 și a petrecut mai mulți ani ca misionar în Peru, unde este cunoscut pentru activitatea alături de comunitățile marginalizate și pentru eforturile de a construi punți de dialog între oameni.