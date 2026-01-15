search
Papa Leon, întâlnire la Vatican cu rudele victimelor incendiului de la Crans-Montana. „Veți găsi din nou bucuria”

0
0
Publicat:

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, oferindu-le un mesaj de încurajare. „Veți găsi din nou bucuria”, a transmis suveranul pontif.

Papa Leon FOTO: Shutterstock
Papa Leon FOTO: Shutterstock

În cadrul unei audiențe private, liderul de la Vatican s-a întâlnit cu aproximativ 20 de membri ai familiilor îndoliate care au fost afectate de incendiul de la Crans-Montana, notează Le Figaro. 

Izbucnit la o stațiune de ski din Elveția, incendiul s-a soldat cu 40 de decese și 116 persoane rănite, majoritatea adolescenți și tineri adulți, scrie Mediafax.

„Afecțiunea și cuvintele de compasiune pe care vi le ofer astăzi par destul de neputincioase, dar speranța voastră nu este zadarnică. Credința din noi luminează cele mai întunecate și dureroase momente ale vieții noastre cu o lumină de neînlocuit, ajutându-ne să continuăm cu curaj călătoria noastră către scopul nostru”, le-a spus Papa. 

Leon al XIV-lea le-a mai transmis familiilor îndoliate: „Veți găsi din nou bucuria”. 

Vaticanul nu a precizat dacă audiența a inclus doar rudele celor șase cetățeni italieni care și-au pierdut viața sau și familiile victimelor de alte naționalități. 

Europa

loading Se încarcă comentariile...
