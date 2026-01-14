Video Femeia misterioasă cu cască de la Crans-Montana a fost identificată: nu trebuia să fie la bar în noaptea tragediei

Femeia misterioasă cu cască, care a apărut în videoclipurile virale de la clubul de noapte Le Constellation, din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a fost identificată: este Cyane Panine, o tânără franceză de 24 de ani care și-a pierdut viața în incendiul devastator. 40 de tineti au murit, iar 116 sunt răniți.

Imaginile arată cum Panine stă pe umerii unei persoane mascate și transportă sticle de șampanie cu artificii aprinse, apropiindu-se de tavan, declanșând astfel flăcările care au cuprins întreaga sală în câteva secunde, potrivit ilmessagero.

Familia Panine și avocata subliniază că tânăra nu are nicio responsabilitate și că tragedia ar fi putut fi evitată dacă normele de siguranță și inspecțiile antiincendiu ar fi fost respectate.

Legături apropiate cu proprietarii

Cyane Panine era foarte apropiată de soții Moretti, proprietarii barului. Jacques și Jessica Moretti au recunoscut-o în videoclipurile de la eveniment și au declarat că tânăra a fost ca o „soră” pentru ei.

Jacques Moretti a povestit că, după izbucnirea incendiului, a încercat să intre în bar, dar ușa principală era blocată.

Împreună cu un însoțitor, a reușit să pătrundă printr-o ușă de serviciu, încuiată din interior, unde a găsit mai multe persoane întinse pe podea, printre care și Cyane Panine.

„Am încercat să o resuscităm peste o oră, până când echipajele de salvare ne-au spus că era prea târziu”, a declarat Jacques Moretti.

Nu trebuia să fie la bar

Avocata familiei Panine, Sophie Haenni, subliniază că tânăra nu avea sarcina de a lucra la bar în acea seară.

„Rolul ei era să întâmpine clienții în noaptea de Revelion. Jessica Moretti i-a cerut să coboare în subsol pentru a ajuta colegii din cauza volumului mare de sticle comandate”, a spus avocata.



Familia subliniază că Cyane Panine nu are nicio responsabilitate. „Această tânără a urmat instrucțiunile angajatorului. Nu a fost niciodată informată despre pericolul reprezentat de tavan și nu a primit instruire privind siguranța. Este fără îndoială o victimă”, a explicat familia.

Părinții tinerei chelnerițe nu înțeleg de ce ușa de urgență era blocată. „Bineînțeles că voia să scape. Voia și să ajute clienții să iasă, dar ușa nu se putea deschide”, a declarat tatăl.