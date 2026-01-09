search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Proprietarul barului din Crans-Montana unde au murit 40 de tineri a fost arestat

Publicat:

Proprietarii barului din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi vineri în cadrul anchetei penale deschise împotriva lor pentru posibile delicte comise din culpă.

Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului unde a avut loc tragedia FOTO: X
Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului unde a avut loc tragedia FOTO: X

Interogatoriul de vineri a fost primul la care a fost supus cuplul de proprietari francezi, Jacques şi Jessica Moretti, după ce Parchetul din cantonul elveţian Valais a deschis un dosar penal împotriva lor pe 3 ianuarie, scrie Agerpres.

Ei au venit la audiere însoţiţi de trei avocaţi. Anterior au mai fost audiaţi doar ca "persoane solicitate să furnizeze informaţii". La intrarea în sediul Parchetului au fost aşteptaţi de zeci de jurnalişti, mulţi veniţi Franţa şi Italia, ce se numără printre ţările care au cetăţeni victime ale incendiului, dar nu au făcut nicio declaraţie, la fel şi avocaţii lor.

La finalul interogatoriului Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, pentru a preveni orice tentativă de fugă, consemnează AFP şi mass-media din Elveţia, informaţie deocamdată neconfirmată oficial de justiţie.

Jacques Moretti, care a fost condamnat într-un dosar de proxenetism în 2008, şi soţia sa sunt cercetaţi pentru "omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă". Cuplul a promis însă că va coopera deplin în anchetă.

Proprietarii barului, care funcţiona de aproape zece ani, au fost interogaţi despre la situaţia lor personală, mai ales asupra bunurilor imobiliare, urmând ca la o dată ulterioară să fie citaţi pentru a fi interogaţi cu privire la faptele şi cauzele care ar fi putut conduce la această tragedie. La finalul investigaţiei, Parchetul din Valais urmează să decidă dacă va clasa cazul sau dacă va formula formal acuzaţii.

Conform datelor preliminare ale anchetei, tragedia a fost provocată de artificiile montate pe dopurile sticlelor de şampanie. Aprinse şi ridicate de tineri către tavanul barului, acestea au intrat în contact cu spuma fonoizolantă din plafonul încăperii şi astfel s-a declanşat incendiul ce a cuprins rapid tot barul.

Tragedia s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, majoritatea cu arsuri grave, iar jumătate dintre cei decedaţi au vârste cuprinse între 14 şi 17 ani.

Ancheta are în vedere investigarea conformităţii lucrărilor efectuate de patronii barului în anul 2015, inclusiv în ceea ce priveşte materialele utilizate, în special acea spumă fonoizolantă care s-a aprins foarte rapid, dar şi respectarea normelor ce privesc ieşirile de urgenţă, prevenirea incendiilor şi mijloacelor de stingere a acestora.

Administraţia locală din Crans-Montana a recunoscut că nici o inspecţie privind respectarea normelor de siguranţă la incendii nu a mai fost efectuată în acel bar din anul 2019.

Parchetul italian a deschis de asemenea o anchetă în acest caz, fiind examinate acuzaţii precum omor din culpă şi neglijenţă, după ce şi alte state care au cetăţeni printre victimele tragediei au deschis astfel de anchete, precum Franţa şi Belgia.

