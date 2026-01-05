Video Omagiul emoționant adus de schiorii din Crans-Montana celor 40 de morți în incendiul din barul „Constellation”

În Ajunul Noului An, 40 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a incendiului izbucnit în barul „Constellation” din regiunea elvețiană Crans-Montana. Prin victime se numără și un român în vârstă de 18 ani.

În timp ce ancheta caută să stabilească vinovățiile, familiile îi plâng pe cei dispăruți, în vreme de alți peste 100 de răniți luptă pentru viața lor, internați în diverse spitale din Elveția, Franța și Germania.

La Crans-Montana, viața merge mai departe. Fiind o stațiune de schi, pasionații de acest sport și-a văzut de program, dar au ținut și să exprime un omogiu pe pârtie pentru cei dispăruți, formând o inimă imensă.