Infernul de pe scări: 34 de tineri au murit pe treptele barului Le Constellation, în tragedia de la Crans-Montana

Ancheta în cazul tragediei de la barul Le Constellation, din Elveția, a scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit raportului anchetatorilor italieni, 34 din 40 de victime și-au pierdut viața pe scările barului, care au devenit o capcană mortală în timpul dezastrului.

O echipă internațională de anchetatori a vizitat locația pe 4 ianuarie, la trei zile după incendiu, potrivit publicației italiene Il Giornale. Cadavrele au fost găsite stivuite la baza scărilor, în timp ce alte trei victime au fost descoperite în fața camerei de fumat, iar restul în fața restaurantului.

Scara îngustă care leagă subsolul de parterul barului a fost fatală pentru multe victime. Tinerii au încercat să fugă de clădirea în flăcări, dar au rămas blocați într-un blocaj cauzat de o busculadă generală.

Fotografiile publicate pe pagina de Facebook a managerului – Jacques Moretti – arată că această scară fusese îngustată în timpul lucrărilor de renovare din 2015. Placarea fonică a tavanului, montată independent de cuplu, a luat foc în noaptea tragediei, contribuind la intensitatea incendiului.

Patruzeci de persoane din șapte țări diferite și-au pierdut viața în incendiul devastator. Dintre acestea, 26 aveau între 14 și 18 ani. Unele victime au fost arse dincolo de posibilitatea recunoașterii și au putut fi identificate doar prin analize ADN. Printre victime este și un tânăr român de 18 ani. 116 răniți, cei mai mulți dintre ei în stare gravă, se află în prezent sub tratament în spitale din străinătate.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă penală împotriva cuplului Moretti, aceștia fiind acuzați de omor din neglijență, vătămare corporală din culpă și provocare neglijentă a unui incendiu.

Jacques Moretti a fost reținut de poliție după un prim interogatoriu, din cauza riscului de fugă, în timp ce soția sa rămâne în libertate.

În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor.

„Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a precizat primarul Nicolas Feraud.

„Regretăm profund acest lucru. Nu am avut niciun indiciu că verificările nu fuseseră efectuate”, a spus primarul.

Ancheta continuă pentru a stabili toate cauzele care au dus la această tragedie de proporții.