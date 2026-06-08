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Video Discurs istoric al Papei Leon în Parlamentul Spaniei, aplaudat 7 minute în picioare: avertismentul Suveranului Pontif

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Papa Leon al XIV-lea a transmis un avertisment ferm privind direcția în care se îndreaptă lumea, într-un discurs susținut în Parlamentul Spaniei, unde a fost ovaționat în picioare timp de șapte minute, într-un moment considerat istoric.

În intervenția sa, una dintre cele mai ample și politice de până acum, Suveranul Pontif a atras atenția asupra escaladării conflictelor, polarizării accentuate și încălcării drepturilor fundamentale, care aruncă omenirea într-o „criză profundă”.

„Lumea trece printr-o profundă criză spirituală și culturală, care se manifestă prin multiple forme de violență, polarizare și neîncredere reciprocă”, a declarat Papa Leon, în discursul rostit la Madrid în contextul tensiunilor internaționale în creștere.

Apel la pace și critică la adresa înarmării

Suveranul pontif a criticat deschis direcția actuală a politicilor globale, în special creșterea cheltuielilor militare, subliniind că soluțiile bazate pe forță nu pot genera stabilitate pe termen lung.

„Armele pot impune o tăcere temporară, dar nu pot construi niciodată o pace autentică și durabilă”, a afirmat acesta, pledând pentru soluții diplomatice și pentru oprirea războaielor.

Migrația, test pentru „fundamentul etic” al lumii

În premieră în fața legislativului spaniol, Papa Leon a pus un accent puternic pe problema migrației, pe care o consideră o provocare morală majoră pentru comunitatea internațională.

Acesta a cerut o „reînnoire morală” în viața publică și politică și a susținut că societățile trebuie judecate după modul în care îi protejează pe cei mai vulnerabili.

„Măreția morală a unei națiuni se manifestă, mai presus de toate, în capacitatea sa de a însoți, proteja și iubi acele vieți care sunt cele mai fragile”.

Papa Leon a avertizat că lipsa de sprijin pentru migranți pune în pericol „fundamentul etic al ordinii internaționale” și a cerut guvernelor să abordeze cauzele migrației, precum războiul, sărăcia și schimbările climatice, nu doar efectele acesteia.

Papa Leon, în parlamentul spaniol. FOTO captură video YouTube Rome Reports
Papa Leon, în parlamentul spaniol. FOTO captură video YouTube Rome Reports

Papa a atras atenția și asupra noilor tehnologii, cerând o „vigilență etică riguroasă” în utilizarea inteligenței artificiale, în special în domeniul militar.

A vorbit despre libertatea religioasă și scandalurile din Biserică

În discursul său, Papa Leon a pledat pentru protejarea libertății religioase, avertizând că aceasta nu trebuie marginalizată în spațiul public.

Totodată, Suveranul Pontif a apărat confidențialitatea spovedaniei, în contextul dezbaterilor din unele state privind obligarea preoților de a raporta abuzuri aflate în cadrul acesteia.

În paralel, Papa Leon s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici, cerând despăgubiri pentru supraviețuitori și reafirmând necesitatea unor măsuri concrete în acest sens.

Un moment simbolic pentru Spania

Discursul, rostit în limba spaniolă, marchează o premieră (primul adresat vreodată de un papă Parlamentului spaniol) și reflectă, potrivit observatorilor, o deschidere mai mare față de rolul Bisericii într-o societate tot mai secularizată.

Evenimentul a avut loc într-un context politic delicat în Spania, marcat de tensiuni interne și polarizare, aspect asupra căruia Papa Leon a avertizat direct: pluralismul politic nu trebuie să degenereze în „denigrarea constantă a adversarului”.

Vizita pontifului în Spania, prima de acest nivel în ultimii ani, a atras sute de mii de participanți la evenimentele religioase și a confirmat influența simbolică a liderului Bisericii Catolice într-un moment de incertitudine globală.

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