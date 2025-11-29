Video Papa Leon a vizitat Moscheea Albastră din Istanbul, fără să se roage

Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă pentru prima dată în timpul pontificatului său într-o moschee, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută și ca Moscheea Albastră, din Istanbul. Spre deosebire de predecesorii săi, papa nu s-a oprit să se roage în timpul vizitei sale.

Muezinul moscheii, Askin Musa Tunca, cel care l-a însoțit pe Suveranul Pontif, a declarat că inițial i s-a spus că papa că se va ruga, însă Leon al XIV-lea a răspuns: „Nu, am vrut doar să o vizitez”, informează Reuters.

În timpul vizitei de aproximativ 20 de minute, papa a ascultat explicațiile muezinului și a admirat moscheea. Conform obiceiului islamic, a trebuit să se descalțe. Momentul poate fi urmărit mai jos.

Papa a fost însoțit de președintele Direcției pentru Afaceri Religioase din Turcia (Diyanet), Ali Erbas, devenind astfel al patrulea papă care intră într-o moschee și al treilea care vizitează Moscheea Sultan Ahmed, după Benedict al XVI-lea și Francisc.

Biroul de Presă al Vaticanului a explicat că vizita papei a fost realizată „în tăcere, într-un spirit de contemplare și ascultare, cu profund respect pentru loc și credința celor care se roagă acolo”.

În istoria recentă, Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul papă care a intrat într-o moschee, vizitând Damascul în 2001, iar Benedict al XVI-lea și Francisc au avut momente de reculegere în același loc în 2006 și, respectiv, 2014.