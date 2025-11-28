Fostul extremist turc care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea speră să discute „două sau trei minute” cu Papa Leon al XIV-lea

Fostul extremist turc Mehmet Ali Agca, care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1981, s-a deplasat la Iznik, în vestul Turciei, înaintea vizitei Papei Leon al XIV-lea.

„Sper să stau de vorbă cu papa două sau trei minute, fie la Iznik, fie la Istanbul", a declarat vineri Agca.

Papa are programată vineri o vizită la Iznik, la sud de Istanbul, pentru comemorarea a 1.700 de ani de la Primul Conciliu de la Niceea.

Mehmet Ali Agca, la vremea aceea în vârstă de 23 de ani, a tras două focuri de armă, de aproape, asupra Suveranului Pontif, în Piaţa Sfântul Petru, un glonţ străpungându-i abdomenul, iar celălalt trecând foarte aproape de inimă.

Motivele care l-au determinat pe Agca să deschidă focul asupra Papei în 1981 sunt în continuare înconjurate în mister. El a ispăşit o pedeapsă de aproape 30 de ani în închisori din Italia şi Turcia şi pare să sufere de tulburări mintale.

După ce a petrecut 19 ani într-o închisoare italiană, Agca a fost extrădat în 2000 în Turcia, unde şi-a ispăşit pedeapsa pentru uciderea în 1979 a jurnalistului turc Abdi Ipekci. El a fost eliberat în 2010.