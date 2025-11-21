search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Apel al Papei Leon pentru tinerii americani. „Nu îi cereți inteligenţei artificiale să facă temele în locul vostru”

0
0
Publicat:

 Inteligenţa artificială poate fi un instrument util pentru învăţare, dar nu trebuie s-o folosiţi pentru realizarea temelor, le-a spus papa Leon al XIV-lea celor 15.000 de tineri din Statele Unite care au participat vineri la o sesiune video de întrebări şi răspunsuri.

Papa Leon FOTO: Shutterstock
Papa Leon FOTO: Shutterstock

Într-o transmisiune video live de la Vatican în cadrul conferinţei naţionale catolice din Indianapolis, Indiana, papa Leon le-a spus tinerilor că AI-ul a devenit ”una dintre trăsăturile definitorii ale vremurilor noastre”, scrie Agerpres.

”Folosirea AI în mod responsabil înseamnă folosirea acestuia în moduri care să vă ajute să vă dezvoltaţi”, a spus papa. ”Nu îi cereţi să vă facă temele în locul vostru”.

Leon, primul papă din Statele Unite, a vorbit timp de circa 40 de minute cu tinerii în cadrul unui prim astfel de eveniment de la începutul pontificatului său în urmă cu şase luni, răspunzând unor întrebări despre credinţa catolică şi oferind sfaturi despre cum poţi să-ţi faci prieteni la şcoală.

Papa Leon, care şi-a sporit criticile despre politicile anti-imigraţie ale preşedintelui Donald Trump, a abordat rapid şi subiectul politic.

El a spus că Isus vrea ca creştinii să fie ”oameni care construiesc poduri şi nu ziduri”, invocând una dintre cele mai puternice critici ale papei Francisc la adresa lui Trump.

”Vă rog să fiţi atenţi şi să nu folosiţi categorii politice ca să vorbiţi despre credinţă, ca să vorbiţi despre Biserică”, a declarat Leo către tineri.

”Biserica nu aparţine niciunui partid politic”, a spus el. ”Ci mai degrabă ajută la formarea conştiinţei astfel încât să poţi gândi şi acţiona cu înţelepciune şi iubire”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Soțul Ancăi Alexandrescu se bate în instanță cu fosta parteneră de viață pentru o avere uriașă. Ce bunuri are de partajat medicul Răzvan Ene
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Centrala termică de apartament: greșeli frecvente care cresc factura la căldură
playtech.ro
image
Motivul pentru care Ilie Năstase nu a fost prezent niciodată la un dineu la Casa Albă. Donald Trump a fost invitat la nunta sa cu Alexandra King
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Urmează o iarnă Istorică! ANM a dat alerta!
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cei mai sângeroși regi din istoria lumii. Cruzimea lor este analizată și astăzi
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!