Pâinea veche de 1.300 de ani care i-a surprins pe arheologi. Mesajul descoperit pe ea are o semnificație aparte

Cinci pâini vechi de aproximativ 1.300 de ani, descoperite în sudul Turciei, oferă indicii rare despre credințele și ritualurile creștinilor din perioada bizantină. Una dintre ele poartă o inscripție în limba greacă, tradusă prin „Cu recunoștință față de binecuvântatul Iisus”, și o reprezentare neobișnuită a lui Hristos.

Pâine veche de 1.300 de ani Foto: X

Descoperirea a fost făcută în situl arheologic Topraktepe, identificat cu vechiul oraș Eirenopolis, din provincia Karaman. Pâinile datează din secolele al VII-lea sau al VIII-lea d.Hr. și s-au păstrat până în zilele noastre în stare carbonizată. Potrivit specialiștilor, acestea se numără printre cele mai bine conservate exemplare de acest fel descoperite în Anatolia, potrivit Greek Reporter.

Mesajul dedicat lui Iisus, imprimat pe o pâine veche de 1.300 de ani

Dintre cele cinci exemplare descoperite, unul se remarcă printr-o inscripție în limba greacă, însoțită de imaginea lui Iisus Hristos. Mesajul a fost tradus prin „Cu recunoștință față de binecuvântatul Iisus”, iar specialiștii în epigrafie consideră că ar putea reprezenta o rugăciune sau o expresie de mulțumire adresată lui Hristos.

Utilizarea limbii grecești reflectă tradițiile culturale și religioase ale Imperiului Bizantin, în care aceasta avea un rol important atât în viața liturgică, cât și în administrație.

Inscripția și imaginea imprimată pe pâine oferă indicii despre felul în care credința era integrată în viața de zi cu zi a comunităților creștine din Anatolia.

Un detaliu deosebit al descoperirii este reprezentarea lui Iisus. În locul imaginii tradiționale, figura de pe pâine îl înfățișează ca semănător sau agricultor.

Această reprezentare este interpretată de specialiști în legătură cu importanța muncii agricole și a fertilității în viața comunităților din acea perioadă.

Imaginea amintește de Pilda semănătorului din Noul Testament, în care semințele au o semnificație spirituală, fiind asociate cu răspândirea credinței. Reprezentarea lui Hristos ca semănător poate simboliza legătura dintre credință, munca oamenilor și speranța într-o recoltă bogată.

Pâini care ar fi putut fi folosite în ritualurile creștine

Celelalte pâini descoperite în sit prezintă amprente în formă de cruce, un indiciu care sugerează că ar fi putut fi utilizate în ritualurile creștine de împărtășanie.

În tradiția ortodoxă greacă, pâinea dospită folosită în cadrul pregătirii darurilor liturgice este cunoscută sub numele de prosforă. Aceasta poate fi marcată cu simboluri religioase înainte de a fi oferită în cadrul Sfintei Liturghii.

Specialiștii consideră că pâinile descoperite la Topraktepe ar putea avea legătură cu astfel de practici religioase. Totuși, simbolurile de pe suprafața lor nu demonstrează, singure, că toate exemplarele au fost folosite efectiv la împărtășanie.

Cum au supraviețuit pâinile timp de peste un mileniu

Pâinile au fost găsite în stare carbonizată, iar procesul de conservare le-a păstrat forma și detaliile decorative. Starea lor permite cercetătorilor să analizeze atât aspectul exterior, cât și tehnicile folosite pentru decorarea produselor alimentare în perioada bizantină.

Descoperirea contribuie la înțelegerea vieții cotidiene din Anatolia medievală timpurie, unde alimentația și practicile religioase puteau avea legături strânse. Pâinea nu era doar un aliment de bază, ci putea căpăta și o semnificație spirituală în cadrul comunităților creștine.

Potrivit relatărilor despre descoperire, cele cinci exemplare au fost găsite în timpul cercetărilor arheologice de la Topraktepe.