Târgul Producătorilor Olteni de la Slatina, altădată așteptat deopotrivă de fermieri și cumpărători, se desfășoară în acest an sub semnul austerității. Deși tarabele sunt pline de legume, brânzeturi, dulcețuri și produse tradiționale, vânzătorii se plâng că încasează mult mai puțin, iar clienții cumpără cantități mici sau se mulțumesc să admire recolta bogată de toamnă.

Legumele murate, printre cele mai căutate produse la Târgul Producătorilor Foto: Alina Mitran

Timp de trei zile, la Slatina se desfășoară, în weekendul 9-11 octombrie 2026, Târgul Producătorilor Olteni, o manifestare altădată îndelung așteptată. Toamna, la fel de bogată în ferme ca și altele, nu mai aduce în schimb la fel de mulți clienți în târg.

În acest an Primăria Slatina a aprobat organizarea târgului pe aleea din imediata vecinătate a Parcului Tineretului, iar acesta este primul reproș al producătorilor: nu e vad.

„Oamenii mai ieșeau să se plimbe, mai ieșeau cu alte treburi, dădeau și pe acolo (n. red. - în 2025 târgul a fost organizat în centrul orașului) și se mai lipeau de ceva. Aici e slab, slab rău. E prima zi, poate și de asta, dar n-a fost așa de slab”, spune un producător care a apelat și la prieteni pentru ajutor la vânzare. Deocamdată, cel puțin în prima zi, desfășurarea de forțe s-a dovedit disproporționată.

La fel e și la alte standuri. Legume arătoase și, foarte probabil, și gustoase, așteaptă pe tarabe. Fructe zemoase, gemuri și dulcețuri, miere și o multitudine de produse din miere și multe, multe altele.

Pâinea în țest și murăturile, vedetele primei zile

De o parte a aleii stau producătorii de legume și produse procesate în mici ferme, de cealaltă sunt comercianții pregătiți cu gogoși, colac unguresc, răcoritoare, cafea și fel de fel de produse dulci. E trecut de ora prânzului și oamenii încep deja să compare ce se întâmplă, cu experiențele anterioare. Și nu e bine. „Prețurile sunt aceleași, dar vânzarea e poate la jumătate. Și nu doar aici. Sunt câteva târguri care au mers mai bine în țară, să zici că merită să faci deplasarea. Altădată cumpărau cu kilogramele, câte trei-patru, acum îmi cer și să tai pe jumătate. E și pentru că nu mai au bani și vor să încerce mai multe sortimente”, spune Emil Dobre, producător de brânzeturi din lapte de capră.

„Oamenii cumpără și de poftă, da. Uitați aici dovada. Uitați, taie soția o felie de telemea. Nu mai au bani. Vindem cât se cere”, spune un alt producător, venit dintr-un județ vecin.

Dovlecii de copt își așteaptă cumpărătorii Foto: Alina Mitran

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În tot acest timp încep, sporadic, să treacă prin fața standurilor și cumpărători, mai puțin numeroși decât la edițiile trecute. Mai mult admiră; o fac de departe, parcă de teamă să nu dea explicații despre motivul pentru care nu cumpără.

Fiecare se gândește ce i-ar trebui, însă aproape nimeni nu rezistă când vede murăturile care te întâmpină la intrare. Tot la intrare, trei țesturi în care se coace pâine. E de departe cel mai râvnit produs, deși nu e chiar ieftin: 30 lei/bucată.

„Este primul an. Unul l-am avut noi făcut de cineva, de fapt de bunica soțului, este vechi, și am mai cumpărat de la cineva care face din acestea autentice. Nu e nimic special, e coca aceea clasică, care se face de când cu lumea, nu am inventat fel și fel de rețete, pentru că am considerat că oamenii sunt sătui de toate cele. E pur și simplu coca normală: drojdie, sare, apă, făină, puțin ulei, ou pe deasupra...”, a explicat Roxana Crăciun, care și-a adus la târg ajutoare pentru prepararea pâinii.

Oferta de legume este bogatăă, cerea lipsește deocamdată Foto: Alina Mitran

Deși ingredientele sunt simple, coptul necesită ceva experiență. „Contează cât de mult se încălzește țestul, clar e un pic complicat cu pâinea la țest, pentru că trebuie să știi exact cum și cât să arzi țestul, cât să lași pâinea în cuptor. Nici nu merge să deschizi de foarte multe ori să te uiți, adică ai deschis-o odată și gata, pâinea a deja făcută. Se coace cam în 15 minute”, a adăugat Roxana Crăciun.

Dovlecii, dulcele căruia nu-i rezistă nici pretențioșii

Pentru cumpărătorii care vor „să-și facă pofta”, legumele au un preț bun. Producătorii care, poate, sperau să vândă acum „cu preț” s-au adaptat și le-au păstrat ca în perioada dinaintea târgului.

Cumpărătorii se limtează la cantități foarte mici Foto: Alina Mitran

Au fost aduse și cantități impresionante de dovleci de copt. Prețul este 3 lei/kg, iar ce îi mai reține pe cumpărători este întrebarea: și cum ne plimbăm cu ei prin tot târgul, că sunt grei?

Reprezentanții Asociației Tinerilor Fermieri, care au organizat evenimentul, au precizat că numărul expozanților va fi și mai mare în zilele următoare, în prima zi nereușind toți să ajungă. Vor fi aproximativ 100 de producători.

Cei mai mulți au și proiecte europene în implementare, iar toți sunt cu documentele privind siguranța produselor în regulă, spun organizatorii, avizele și autorizațiile de la DSVSA fiind condiție pentru a putea vinde în târg.