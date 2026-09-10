 Ambasada Rusiei, reacție după arestarea bărbatului acuzat de spionaj în România: „Presupuneri, speculații și tot felul de fantezii” | adevarul.ro
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Ambasada Rusiei, reacție după arestarea bărbatului acuzat de spionaj în România: „Presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”

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Ambasada Rusiei la București cere o întrevedere cu Ivan Kuțenko, cetățeanul rus arestat preventiv în România sub acuzații de spionaj și sabotaj. Misiunea diplomatică anunță că este pregătită să îi ofere acestuia asistență consulară și juridică și susține că informațiile prezentate public despre caz reprezintă „presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”.

Ivan Kuțenko.
Ivan Kuțenko. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ivan Kuțenko a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marți, după ce procurorii l-au acuzat că ar fi spionat obiective militare românești și NATO, inclusiv avioane ucrainene de transport. Anchetatorii susțin, de asemenea, că cetățeanul rus ar fi pregătit acte de sabotaj pe teritoriul României. 

Ambasada Rusiei la București respinge însă acuzațiile și critică informațiile apărute în spațiul public.

„Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească”, a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Rusiei la București, într-un comunicat publicat joi pe Facebook.

Instituția a anunțat că a solicitat autorităților române organizarea unei întrevederi cu Ivan Kuțenko.

„Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta”, a precizat ambasada.

Kuțenko este originar din Novosibirsk, oraș din Siberia care a apărut în două anchete de presă din România referitoare la presupusele legături cu Rusia ale unor persoane implicate în colectarea online de date despre români.

Ambasada Rusiei susține, în final, că cetățenii ruși aflați legal în statele Uniunii Europene sunt expuși riscului unor „persecuții nejustificate și provocări” din partea serviciilor de informații occidentale.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, a mai transmis misiunea diplomatică.

Cine este rusul acuzat că pregătea un sabotaj în România

Serviciul de informații al României a anunțat marți că a dejucat o operațiune de sabotaj pe teritoriul țării, coordonată din Rusia. În centrul anchetei se află Ivan Kuțenko, cetățean rus care locuiește în România.

Serviciile de informații românești îl monitorizau pe acesta din luna februarie. Conform anchetatorilor, el ar fi fotografiat și filmat obiective militare, inclusiv avioane cargo ucrainene.

Activitatea sa era coordonată din Rusia, se arată în comunicatul serviciului de informații. „Ancheta a mai scos la iveală faptul că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru desfășurarea unor astfel de activități ilegale”, se precizează în comunicat. În același timp, pe numele său au fost înregistrate mai multe afaceri în Novosibirsk. Mai multe detalii pot fi citite AICI.

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