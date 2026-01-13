Video Orașul subestimat care a fost desemnat cel mai autentic din Europa: străzi înguste și pitorești, piețe și porturi pline de viață

Tot mai mulți turiști caută experiențe reale, departe de zone supraaglomerate. Un oraș din sudul Franței a fost desemnat cel mai autentic din Europa, potrivit unei analize bazate pe peste un milion de recenzii online.

Departe de aglomerația și clișeele marilor destinații turistice, un oraș european a reușit să se impună în fața altor destinații celebre prin farmecul său autentic și atmosfera locală bine păstrată.

Potrivit unui studiu recent, acesta a fost desemnat cel mai autentic oraș din Europa, oferind vizitatorilor o experiență reală, nealterată de turismul de masă, scrie express.

Când vine vorba despre Franța, cei mai mulți turiști se gândesc automat la Paris, orașul luminilor, al muzeelor celebre și al obiectivelor iconice. Însă, capitala Franței este tot mai des criticată pentru supraaglomerare, prețuri ridicate și pierderea autenticității în multe zone, dominate acum de magazine de lanț și atracții dedicate exclusiv turiștilor.

În acest context, un alt oraș francez a atras atenția specialiștilor în turism. Conform unei analize realizate de compania InsureandGo, care a evaluat peste 1,3 milioane de recenzii de pe Google Maps, Marsilia a fost desemnată cel mai autentic loc din Europa, obținând un scor de 51,5 din 100.

Experții explică rezultatul prin faptul că Marsilia și-a păstrat caracterul local, în special în cartierele sale portuare, care „par locuite și trăite, nu aranjate special pentru turiști”.

Orașul oferă astfel o imagine a vieții cotidiene din unul dintre cele mai multiculturale centre urbane ale Franței. Considerat cel mai vechi oraș din Franța, Marsilia se bucură și de un avantaj climatic important. Cu un climat mediteranean blând, orașul este unul dintre cele mai însorite din țară și impresionează prin apele turcoaz și cei aproximativ 26 de mile de coastă spectaculoasă.

Portul Marsiliei este una dintre atracțiile principale, fiind nu doar un punct strategic pentru transportul de marfă, croaziere și feriboturi, ci și un loc animat, plin de baruri și restaurante unde localnicii și vizitatorii se întâlnesc pentru a savura atmosfera orașului.

Dincolo de zona portuară, Marsilia dezvăluie o rețea de străduțe înguste și pitorești, ideale pentru plimbări fără un traseu prestabilit.

Pentru cei care doresc să exploreze împrejurimile, Parcul Național Calanques, aflat în apropiere, este o destinație populară pentru drumeții și peisaje spectaculoase.

Temperaturile sunt blânde pe tot parcursul anului: în luna ianuarie, valorile ajung la aproximativ 12 grade Celsius, iar în luna iunie pot urca până la 27 de grade, ceea ce face din Marsilia o destinație atractivă indiferent de sezon.

Astfel, orașul din sudul Franței devine o alternativă tot mai apreciată pentru cei care își doresc o experiență autentică, departe de rutele turistice clasice.