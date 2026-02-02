search
Video Orașul european subestimat, aflat la doar două ore de România, în top 3 destinații pentru un tânăr care a vizitat 195 de țări

0
0
Publicat:

Cameron Mofid, un tânăr american în vârstă de 25 de ani, a reușit să viziteze toate cele 195 de țări ale lumii înainte de a împlini 25 de ani, iar unul dintre locurile sale preferate se află în Europa, la doar două ore de zbor de România. 

Cameron Mofid a vizitat 195 de țări FOTO: Instagram
Cameron Mofid a vizitat 195 de țări FOTO: Instagram

Tânărul spune că această destinație europeană a intrat în top 3 cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat, alături de Sydney (Australia) și Krabi (Thailanda).

Pasiunea pentru călătorii i-a venit încă din copilărie, când răsfoia hărți, steaguri și cărți de istorie, fiind curios să descopere cum trăiesc oamenii în colțuri îndepărtate ale lumii. În același timp, Cameron se confrunta cu tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD), care îl făcea adesea să se simtă prins în propria minte. 

„Într-o noapte, în primul meu an la Universitatea din Miami, am dat peste un articol care m-a șocat. Spunea că mai mulți oameni au fost în spațiu decât au vizitat toate țările lumii. Aflarea acestui lucru a schimbat direcția vieții mele. Am decis să pornesc într-o misiune de a vizita fiecare țară, nu doar ca obiectiv de călătorie, ci ca un mod de a-mi înfrunta OCD-ul și de a demonstra că nu trebuie să îmi dicteze limitele vieții”, a povestit tânărul, potrivit Business Insider.  

După ani de economii și planificări, tânărul a călătorit în mare parte singur prin zone de conflict, insule izolate și orașe pline de istorie, iar ultima oprire a fost în Coreea de Nord. Realizarea sa a fost confirmată de NomadMania, cea mai mare comunitate de călători din lume, care a certificat că Mofid este cel mai tânăr om care a vizitat toate țările lumii.

Sydney, în Australia, l-a impresionat prin atmosfera relaxată, oamenii prietenoși și frumusețea naturală a orașului.

„Ritmul orașului mi-a amintit de orașul meu natal, San Diego, dar cu un plus de căldură și ospitalitate”, a mărturisit acesta. Printre amintirile sale se numără plajele spectaculoase, arhitectura impresionantă și apusurile de neuitat de pe malul portului, cu Opera House și Harbour Bridge în fundal.

Orașul european care l-a cucerit

Valletta, capitala Maltei, l-a cucerit prin istoria vie și atmosfera liniștită, fiind o adevărată cruce a culturilor mediteraneene.

„Mi s-a părut un oraș subestimat comparativ cu alte capitale europene, chiar și în sezonul turistic de vârf. Trecând pe lângă cafenele de pe malul apei, câteva minute mai târziu mă trezeam pe zidurile fortificate ale orașului, privind apele străbătute odinioară de comercianți fenicieni, flote otomane și nave britanice. Ceea ce m-a surprins cel mai mult a fost cât de puțin vizitată părea Valletta comparativ cu alte părți ale Europei de Sud. Chiar și în sezonul de vârf, nu părea niciodată aglomerată. La scurtă distanță cu feribotul, am petrecut timp pe insula Gozo, unde viața se desfășura și mai încet. Am vizitat temple antice, mai vechi decât piramidele egiptene, și am trecut prin sate mici unde pescuitul și agricultura încă definesc viața de zi cu zi”, a spus tânărul.

Cameron a vizitat și insula Gozo, unde a admirat temple antice mai vechi decât piramidele egiptene și sate în care pescuitul și agricultura încă definesc viața de zi cu zi.

„Experiența din Gozo a făcut ca Valletta să pară și mai specială: o capitală istorică cu acces ușor la o parte mai liniștită și mai veche a Mediteranei”, a spus el. 

Krabi (Thailanda) l-a impresionat prin combinația spectaculoasă între mare și stânci de calcar, plaje aproape virgine și peisaje de vis.

Excursiile în Golful Phang Nga și către insulele Phi Phi, precum și mâncarea locală accesibilă, l-au făcut să considere Krabi „un loc memorabil și surprinzător”.

