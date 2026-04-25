Momentul critic în care îngrășarea crește dramatic riscul de deces. Intervalul de vârstă în care pericolul de moarte prematură se dublează

Un colectiv internațional de cercetători a analizat datele a peste 620.000 de persoane incluse în studiul național Obesity and Disease Development Sweden (ODDS), desfășurat între 1963 și 2015, relatează eClinicalMedicine. Cercetarea a identificat momentul critic în care îngrășarea crește dramatic riscul de deces

Participanții la studiu, 258.269 bărbați și 361.784 femei, au avut cel puțin trei măsurători ale greutății între vârstele de 17 și 60 de ani, ceea ce a permis trasarea unor traiectorii detaliate ale evoluției ponderale.

Creșterea în greutate la tinerețe, cel mai puternic predictor al riscului de deces

În decursul unei perioade mediane de urmărire de 23,3 ani la bărbați și 11,7 ani la femei, au fost înregistrate peste 115.000 de decese.

Analiza arată că greutatea a crescut, în medie, cu 0,42 kg pe an între 17 și 60 de ani.

O creștere accentuată în greutate pe tot parcursul vieții adulte și o instalare timpurie a obezității sunt asociate cu un risc semnificativ mai mare de mortalitate, a mai arătat cercetarea.

Potrivit concluziilor studiului, obezitatea apărută între 17 și 29 de ani crește riscul de deces cu 69% la bărbați și 71% la femei, comparativ cu persoanele care nu au devenit obeze până la 60 de ani.

Fiecare 0,5 kg câștigate anual între 17 și 29 de ani crește riscul de mortalitate cu 18% la bărbați și 16% la femei.

Bolile influențate de creșterea timpurie în greutate

Asocierile cele mai puternice au fost observate pentru boli cardiovasculare (inclusiv majoritatea subtipurilor), cancer (mai multe tipuri specifice), diabet de tip 2, boli digestive și genito-urinare.

Surprinzător este că o creșterea în greutate la vârste mai înaintate a avut, în general, efecte mai slabe, cu o excepție notabilă: mortalitatea prin cancer la femei, unde impactul a fost similar cu cel al îngrășării timpurii.

Concluzia cercetătorilor

Rezultatele studiului subliniază importanța crucială a prevenirii obezității încă din tinerețe. Creșterea ponderală accelerată în primii ani ai vieții adulte pare să aibă consecințe de durată asupra sănătății, crescând riscul de deces din multiple cauze.

Autorii cercetării recomandă ca viitoarele studii să includă date mai detaliate despre stilul de viață, distribuția grăsimii corporale și masa musculară, pentru a înțelege mai bine mecanismele biologice implicate.

Finanțarea studiului a fost asigurată de Consiliul Suedez pentru Cercetare, Societatea Suedeză de Cancer, Fundația Crafoord, Fundația Spitalului General Malmö pentru Cancer și Fundația Suedeză pentru Cercetare Strategică.