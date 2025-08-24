search
Duminică, 24 August 2025
O turistă a plătit 1.500 de euro pentru o cursă de 1,6 kilometri cu taxiul. Ce mesaj i-a transmis șoferului care a fraierit-o cu POS-ul

O femeie din Noua Zeelandă a plătit 1.500 de euro pentru o cursă de 1,6 kilometri cu taxiul în Zagreb, capitala Croației. Din fericire, turista a primit ulterior o parte din bani.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Carol Cowan, turista din Noua Zeelandă, a ajuns în Zagreb în luna mai 2025, scrie Croatia Week. Potrivit acesteia, taximetrul indica 185 de euro la finalul cursei, iar șoferul insista ca plata să se facă cash.

După ce turista i-a spus că nu are cash și că prețul este exagerat, șoferul i-a oferit un „discount”, cerându-i doar 150 de euro pentru cursă.

O altă mașină a ajuns la destinație cu un POS care arăta că va fi taxată suma de 150 €, dar odată ce Cowan și-a introdus PIN-ul, cardul ei Visa a fost debitat cu de zece ori această sumă – 1.506 €.

Vorbind pentru RTL Danas, Cowan a reușit să vadă partea amuzantă a întâmplării: „Copiii mei îmi spun că acum sunt faimoasă în Croația”, a spus ea zâmbind.

Ministrul turismului și sportului din Croația, Tonči Glavina, a condamnat ferm incidentul.

„Dacă acest lucru a fost intenționat, așa cum reiese din raportări, astfel de persoane nu au ce căuta în turismul croat sau în furnizarea de servicii, fie pentru oaspeți locali, fie pentru cei străini.

Mă aștept ca asociațiile profesionale să reacționeze și să ajute la eliminarea unor astfel de cazuri, deoarece un astfel de comportament provoacă daune mari și umbrește munca zecilor de mii de persoane care fac din Croația o destinație primitoare”, a spus Glavina.

El a confirmat că atât Consiliul Național de Turism al Croației (HTZ), cât și Biroul de Turism Zagreb (TZGZ) sunt în contact cu Cowan și vor analiza modalități de a remedia situația. Poliția din Zagreb investighează în continuare cazul. Situația a fost raportată și către Administrația Fiscală din cauza lipsei unei chitanțe corespunzătoare pentru suma majorată.

Între timp, Cowan a transmis un mesaj de rămas-bun șoferului care a înșelat-o:

„Mulțumesc că mi-ați returnat 1.350 €. Îmi pare rău că v-a luat trei luni să faceți asta. Îmi mai datorați încă șase euro, dar vă iert. Cumpărați-i soției ciocolată. Și iată un sfat – dacă lucrați cu onestitate și integritate, afacerea voastră va crește și oamenii vă vor respecta.”

Europa

