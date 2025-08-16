Video Un turist englez și-a găsit sfârșitul pe Platoul Bucegi. Bărbatul de 70 de ani nu a mai putut fi salvat

Un turist englez în vârstă de 70 de ani, aflat în vacanță pe Valea Prahovei, a murit sâmbătă, 16 august, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla pe Platoul Bucegi.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul prânzului, iar o echipă Salvamont aflată la Baza Baba Mare a ajuns în câteva minute la fața locului. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare și au folosit un defibrilator, informează News.ro.

„Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient şi a început manevrele de resuscitare, utilizând şi defibrilatorul”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

La intervenție a fost solicitat și un elicopter SMURD de la Punctul de Operare Aeriană Brașov, care a ajuns în aproximativ 25 de minute. Echipajul medical a continuat procedurile de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul acestuia.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat terestru de către salvamontiști până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de reprezentanții Institutului de Medicină Legală.