O tânără turistă a avut o reacție emoțională puternică în fața Palatului Parlamentului din București: a izbucnit în plâns și a căzut în genunchi, mărturisind că este „obsedată de România” de un deceniu.

O scenă emoționantă s-a petrecut recent în București, când o turistă a început să plângă și a căzut în genunchi în fața Palatului Parlamentului. Momentul a fost surprins pe filmare și a devenit viral pe TikTok, atrăgând atenția internauților din întreaga lume.

Kat, o tânără din generația Z, pasionată de călătorii, a venit în București pentru prima dată și a vizitat printre altele faimoasa clădire a Parlamentului. Filmarea o surprinde pe Kat în momentul în care pășește în curtea Palatului, cu mâinile la ochi, așteptând să-și vadă „obsesia” din ultimii zece ani.

Când își ia mâinile de la față, tânăra este copleșită de emoție și începe să plângă, apoi cade în genunchi în fața impresionantului monument.

În dreptul clipului viral, Kat a scris: „Prima dată când văd Parlamentul României după ce am fost obsedată de această țară timp de 10 ani fără motiv.”

Potrivit descrierii videoclipului, momentul recreează un alt clip viral realizat la Disneyland, în care o turistă plânge când vede pentru prima dată Castelul Cenușăresei.

Reacțiile românilor pe TikTok

Videoclipul a stârnit rapid reacții diverse în rândul utilizatorilor români, care au comentat cu umor sau admirație momentul.

Un român a scris: „Parlamentul României mă face și pe mine să plâng.” Alt utilizator a spus: „Ca un român, nici nu știu dacă ar trebui să mă simt onorat sau să-mi fac griji.” Un alt comentariu spunea: „Trebuie să îi dați acestei fete cetățenie română.” Iar altcineva i-a urat bun venit cu o recomandare culinară: „Trebuie să mănânci niște mici la Terasa Obor. Bine ai venit în România!”

Cum au reacționat străinii la clip

De asemenea, videoclipul a atras și comentarii din partea străinilor, care cunosc bine istoria clădirii sau au vizitat-o.

„Este amuzant, dar niciodată nu am auzit pe nimeni din București să-și dorească să viziteze acest loc”, a scris un internaut. Alt comentariu a remarcat: „Ar trebui să citești puțin istoria, să vezi cum s-a construit, de unde au avut materialele, muncitorii și cum au fost demolate cartiere întregi pentru acest loc”.

Unii au amintit de contextul dificil în care a fost ridicat Palatul: „Este un simbol al excesului, risipei și un abuz al regimului comunist. Zeci de mii de persoane și-au pierdut casele, iar unii muncitori chiar au murit în timpul construcției”.

Istoria și controversele Palatului Parlamentului

Palatul Parlamentului din București, cunoscut inițial ca „Casa Poporului”, este una dintre cele mai mari clădiri administrative civile din lume. Construcția sa a început în anii 1980, la ordinul dictatorului Nicolae Ceaușescu, în contextul reconstrucției Bucureștiului după cutremurul din 1977.

Proiectul a fost inspirat parțial de vizite în Coreea de Nord și a vizat crearea unui centru civic impresionant. Palatul are o suprafață de aproximativ 330.000 metri pătrați, cu 12 etaje vizibile și 8 etaje subterane, incluzând circa 1.000 de încăperi și numeroase facilități: săli de ședință, restaurante, biblioteci și o sală de concerte.

Materialele folosite în mare parte sunt românești, printre care marmură, oțel, cristale și lemn.

Cât costă vizitarea Palatului

În 2025, costul unui tur standard la Palatul Parlamentului este de 35 lei de persoană, cu variante suplimentare pentru vizitarea terasei panoramice sau a subsolurilor, cu prețuri între 10 și 55 lei, în funcție de tur. Studenții beneficiază de reduceri. Intrarea este permisă doar cu tur ghidat, iar rezervările se fac telefonic sau prin email, în funcție de mărimea grupului. Copiii mici și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.

O atracție cu mii de vizitatori anual

Anual, Palatul Parlamentului este vizitat de aproximativ 150.000 - 260.000 de turiști, majoritatea fiind străini. În 2023, numărul vizitatorilor a fost de circa 152.000, iar în 2018 a depășit 260.000. Deși este una dintre atracțiile principale ale Bucureștiului, numărul vizitatorilor este mai mic față de alte clădiri parlamentare din Europa.