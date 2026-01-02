Un bărbat din Olt, la un pas de moarte în noaptea de Revelion. Un vecin i-a pătruns în locuință și l-a înjunghiat

Un bărbat în vârstă de 72 ani a fost înjunghiat în propria locuință, în noaptea de Revelion. Un vecin a pătruns în casa bărbatului și s-a năpustit asupra acestuia, aparent fără motiv, membrii familiei fiind alertați de zgomot și reușind, astfel, să-l salveze.

Incidentul șocant s-a petrecut în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 4.20. În casa unui bărbat de 72 ani, din localitatea Fărcașele, județul Olt, a pătruns un bărbat de 35 ani, care locuiește în vecinătate. Cel din urmă s-a năpustit peste proprietarul casei, înjunghiindu-l de mai multe ori. Conform anumitor date, agresorul ar fi avut de fapt o altă țintă, respectiv nepotul bărbatului de 72 ani. Zgomotul produs i-a alertat pe membrii familiei bărbatului de 72 ani, care au intervenit și au sallvat victima din mâinile agresorului.

„La data de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 04:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din comuna Fărcașele, județul Olt, cu privire la faptul că o persoană ar fi pătruns fără drept în locuința sa și l-ar fi înjunghiat pe bunicul acestuia. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Osica de Sus, precum și un echipaj medical de prim ajutor.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că, în jurul orei 04:20, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Fărcașele, ar fi pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, respectiv un bărbat de 72 de ani, din aceeași localitate, pe care l-ar fi agresat fizic, înjunghiindu-l de mai multe ori”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt, prin intermediul unui comunicat de presă.

Bărbatul agresat a fost transportat la Spitalul Municipal Caracal, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Rănile suferite nu i-ar fi pus viața în pericol. Dată fiind însă gravitatea faptelor a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, care a preluat cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale, împreună cu o echipă complexă de cercetare, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

„În urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 35 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor și violare de domiciliu. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai menționat polițiștii.