Video Turist încătușat pe plaja din Venus, după ce a ignorat steagul roșu și a refuzat să iasă din apă. Sancțiunea primită de bucureșteanul recalcitrant

Un turist aflat în vacanță pe litoral a refuzat să părăsească apa, deși era arborat steagul roșu – semnal care interzice scăldatul. Jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au intervenit pe plaja din stațiunea Venus pentru a gestiona situația.

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, a ignorat avertismentele și chemările repetate ale salvamarilor, punându-și viața în pericol, în condițiile în care marea era agitată, iar accesul în apă fusese interzis. Incidentul a avut loc astăzi, 22 august, în jurul orei 11:00.

Jandarmii sosiți la fața locului au fost nevoiți să îl încătușeze, după ce acesta a refuzat să se legitimeze și a devenit recalcitrant.

În cele din urmă, la insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul de 69 de ani, din București, a prezentat actele de identitate și a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.500 de lei: 1000 de lei pentru că a ignorat steagul roșu si 1500 de lei pentru că a fost agresiv și nu a vrut să se legitimeze.

Autoritățile reamintesc turiștilor că:

- Steagul roșu înseamnă interdicție totală de a intra în apă;

- Ignorarea indicațiilor salvamarilor pune în pericol viața proprie și a celor care ar putea interveni;

- Refuzul de a respecta legea poate atrage sancțiuni severe.

„Facem apel la turiști să respecte indicațiile salvamarilor și ale autorităților. Marea este imprevizibilă, nu face diferențe și nu iartă!”, au transmis reprezentanții Detașamentului Mangalia al Inspectoratului de Jandarmi Județean.