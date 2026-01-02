search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Statul european în care aproape toate mașinile noi sunt electrice

Publicat:

Un stat european a înregistrat înmatriculări record de mașini electrice anul trecut, ajungând la 96% din totalul vehiculelor noi, potrivit datelor date publicității de autoritatea rutieră locală.

Mașină electrică pusă la încărcat
Un stat european a înregistrat înmatriculări record de mașini electrice anul trecut. Foto arhivă

Aproape toate automobilele noi înmatriculate anul trecut în Norvegia au fost modele pe baterie, arată datele oficiale publicate, vineri, ceea ce consolidează poziţia Norvegiei de lider mondial în procesul de renunţare la vehiculele propulsate de motoare pe benzină sau motorină, transmite Reuters.

Automobilele complet electrice au reprezentat 95,9% dintre autoturismele noi înmatriculate în 2025 în Norvegia, procentul ajungând chiar la 98% în luna decembrie a anului trecut, în creştere faţă de 88,9% în 2024, a informat Autoritatea Rutieră din Norvegia (OFV).

Un număr record de 179.549 de autoturisme noi au fost înmatriculate în Norvegia pe parcursul anului trecut, în creştere cu 40% faţă de 2024, a precizat OFV. Tesla a fost cea mai vândută marcă de automobile din Norvegia pentru al cincilea an consecutiv, cu o cotă de piaţă de 19,1%, urmată de Volkswagen (13,3%) şi Volvo (7,8%).

Graţie crossover-ului Model Y, Tesla a vândut 27.621 de automobile în Norvegia în 2025, mai mult decât a vândut orice alt producător în ţara scandinavă pe parcursul unui singur an, grupul american depăşind o reacţie critică a consumatorilor din restul Europei, nemulţumiţi de sprjinul exprimat de directorul general Elon Musk faţă de partidele de extremă dreapta.

Autoturismele produse în China au controlat o cotă de 13,7% din piaţa norvegiană în 2025, în creştere cu 10,4% faţă de anul anterior, în frunte cu BYD care şi-a dublat numărul de automobile vândute în ţara scandinavă.

Norvegia, ţară care a început să impoziteze vehiculele electrice în 2023, a anunţat în octombrie că va adăuga până la 5.000 de dolari la TVA-ul pentru fiecare vehicul electric vândut începând cu 1 ianuarie 2026, un anunţ care a declanşat o grabă în rândul cumpărătorilor şi al producătorilor auto pentru a depăşi termenul limită până la sfârşitul anului 2025.

Ceea ce am făcut foarte rapid a fost să redirecţionăm o serie de maşini, care iniţial nu erau destinate Norvegiei, pentru a le aduce aici mai repede", a declarat directorul general al Ford Norvegia, Per Gunnar Berg, pentru Reuters.

Chiar dacă unele stimulente pentru achiziţionarea de vehicule electrice au fost retrase, guvernul de la Oslo a introdus treptat noi taxe pentru maşinile pe benzină şi motorină pentru a le face mai scumpe, a declarat Christina Bu, preşedintele Asociaţiei utilizatorilor de automobile electrice din Norvegia. „Deseori, acest lucru este înţeles greşit în afara Norvegiei - toţi cred că este vorba despre scutiri şi stimulente fiscale, dar este vorba şi despre măsuri de descurajare. Automobilele cu motoare cu ardere internă (ICE) sunt scoase de pe piaţă prin impozitare", a spus Bu.

Puţinele maşini care funcţionează cu combustibili fosili înmatriculate în 2025 au fost, în mare parte, vehicule specializate, cum ar fi vehiculele accesibile persoanelor în scaune cu rotile sau cele utilizate de poliţie şi echipele de intervenţie, alături de câteva modele hibride şi maşini sport.

Vehiculele electrice care costă mai puţin de 300.000 de coroane norvegiene (29.831,75 dolari) vor rămâne scutite de TVA în 2026, ceea ce reprezintă un potenţial impuls pentru maşinile mici, au declarat reprezentanţii constructorilor.

Cred că modificările fiscale vor accelera revenirea maşinilor compacte... care dominau atât Norvegia, cât şi Europa", a declarat Per Berg de la Ford.

Ulf Tore Hekneby, director la Harald A Moller, companie care importă vehicule Volkswagen, Audi, Skoda şi CUPRA, a declarat că mai multe modele cu motoare pe combustie vor fi relansate ca modele electrice şi că firma sa a reuşit să obţină mai multe maşini la sfârşitul anului trecut, graţie unor aranjamente cu fabricile pentru a accelera producţia şi a acorda prioritate Norvegiei în livrări.

Vor exista o mulţime de lansări noi de maşini compacte din partea mărcilor noastre, aşa că vom avea o gamă nouă pe care nu am mai avut-o de mulţi ani", a spus Hekneby.

Norvegia şi-a fixat ca obiectiv să vândă numai vehicule cu emisii zero în 2025, cu zece ani mai devreme decât în Uniunea Europeană.

