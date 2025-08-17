Tragedie în Grecia: Un turist român a murit după ce a căzut de pe un dig

Un turist român și-a pierdut viața recent în Grecia, într-un incident care readuce în atenție pericolele din zonele turistice. Potrivit CNN Greece, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, se afla într-o stațiune din Salonic când s-a întâmplat tragedia.

Căzut de pe dig, tras de curenți

Conform CNN Greece, bărbatul a căzut de pe un dig, în stațiunea Thermaikos, fiind tras de curenții puternici la fundul apei. Martorii prezenți au alertat imediat serviciile de urgență și au încercat să-l salveze. Persoanele aflate în zonă au reușit să-l aducă la mal și i-au acordat primul ajutor.

La scurt timp, echipajele medicale au sosit la fața locului, iar turistul a fost stabilizat și transportat de urgență la Spitalul General Universitar AHEPA. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a supraviețuit. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Alte incidente recente cu turiști români

Tragedia de la Salonic readuce în atenție alte incidente recente în care turiști români și-au pierdut viața în vacanțe în Grecia.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, un alt român a murit pe o plajă din insula Thassos. Bărbatul, aflat în concediu cu familia, a intrat în apă la Paradise Beach pentru scufundări. Salvamarii au intervenit rapid și au încercat să-l resusciteze timp de 45 de minute, însă fără succes.

Tot în Grecia, pe 26 iulie, o turistă de 70 de ani a fost găsită inconștientă în apă, lângă o plajă din Hersonissos, Creta. Deși echipele de salvare au acționat prompt, femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare.