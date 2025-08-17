search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Tragedie în Grecia: Un turist român a murit după ce a căzut de pe un dig

0
0
Publicat:

Un român în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Grecia. Incidentul s-a petrecut în stațiunea Thermaikos, din Salonic, potrivit presei elene.

Un român a murit pe o plaja din Grecia FOTO: Eurokinissi / Giorgios Kontarinis
Un român a murit pe o plaja din Grecia FOTO: Eurokinissi / Giorgios Kontarinis

Un turist român și-a pierdut viața recent în Grecia, într-un incident care readuce în atenție pericolele din zonele turistice. Potrivit CNN Greece, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, se afla într-o stațiune din Salonic când s-a întâmplat tragedia.

Căzut de pe dig, tras de curenți

Conform CNN Greece, bărbatul a căzut de pe un dig, în stațiunea Thermaikos, fiind tras de curenții puternici la fundul apei. Martorii prezenți au alertat imediat serviciile de urgență și au încercat să-l salveze. Persoanele aflate în zonă au reușit să-l aducă la mal și i-au acordat primul ajutor.

La scurt timp, echipajele medicale au sosit la fața locului, iar turistul a fost stabilizat și transportat de urgență la Spitalul General Universitar AHEPA. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a supraviețuit. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Alte incidente recente cu turiști români

Tragedia de la Salonic readuce în atenție alte incidente recente în care turiști români și-au pierdut viața în vacanțe în Grecia.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, un alt român a murit pe o plajă din insula Thassos. Bărbatul, aflat în concediu cu familia, a intrat în apă la Paradise Beach pentru scufundări. Salvamarii au intervenit rapid și au încercat să-l resusciteze timp de 45 de minute, însă fără succes.

Tot în Grecia, pe 26 iulie, o turistă de 70 de ani a fost găsită inconștientă în apă, lângă o plajă din Hersonissos, Creta. Deși echipele de salvare au acționat prompt, femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Înainte să MOARĂ, mulți oameni apelează la un bărbat misterios. Ce îi cer muribunzii: „Are ceva să vă spună…”
gandul.ro
image
Coduri portocalii şi galbene de vreme severă! Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, convocat
mediafax.ro
image
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear
fanatik.ro
image
VIDEO. „Atenție — picioarele lui Putin. Ce se întâmplă cu ele?”. Imaginile care au reaprins speculațiile despre sănătatea președintelui Rusiei
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Cât costă o ceafă de porc la grătar sau o ciorbă de burtă pe litoralul românesc, în august. Prețurile mici i-au surprins pe turiști
playtech.ro
image
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
wowbiz.ro
image
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră despre burse și salarii. Ce se întâmplă cu acestea la începutul anului școlar
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!