Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
„O miliție care ucide oameni": furie în Italia după anunțul că SUA trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice

Publicat:

Prezența agenților americani de imigrare și control vamal (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, programate între 6 și 22 februarie, a stârnit controverse puternice. Oficialii italieni și lideri locali critică implicarea lor, evocând incidente violente din Statele Unite.

Agenții ICE, criticați pentru prezența la Jocurile Olimpice din Italia FOTO: Arhivă
Agenții ICE, criticați pentru prezența la Jocurile Olimpice din Italia FOTO: Arhivă

Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) urmează să participe la misiuni de securitate în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, care vor avea loc în Milano și Cortina d’Ampezzo, între 6 și 22 februarie, sub titulatura Milano Cortina 2026. 

Un purtător de cuvânt ICE a precizat că agenția va sprijini Departamentul de Stat al SUA și autoritățile italiene în evaluarea și prevenirea riscurilor generate de organizații criminale transnaționale. „Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană”, a subliniat reprezentantul ICE, adăugând că agenții nu vor desfășura operațiuni de aplicare a legii în afara Statelor Unite.

Și ministrul de externe Antonio Tajani a dat asigurări că agenții nu vor acționa pe străzi, ci vor colabora în centrele de operațiuni pentru securitate și protecția oficialilor americani, precizând că unitatea implicată este specializată în contraterorism.

Totuși, vestea a provocat reacții negative, având în vedere scandalul recent care a implicat ICE în Statele Unite. În ultimele săptămâni, agenții ICE au fost acuzați că au ucis doi civili în Minneapolis, în circumstanțe controversate, ceea ce a forțat intervenția directă a președintelui Donald Trump.

La edițiile precedente ale Jocurilor Olimpice, mai multe agenții federale americane au sprijinit securitatea diplomaților din SUA, inclusiv divizia de investigații a ICE, Homeland Security Investigations (HSI), potrivit Associated Press.

Primarul Milano: „ICE este o miliție care omoară oameni” 

Reacția dură vine și din Italia. Giuseppe Sala, primarul orașului Milano, a criticat ferm implicarea agenților americani, după ce televiziunea de stat RAI a difuzat imagini cu agenți ICE mascați care amenințau să spargă geamul unui vehicul al echipei de filmare în Minneapolis.

„Aceasta este o miliție care ucide, o miliție care intră în casele oamenilor cu mandate pe care și le semnează singură. Este clar că nu sunt bineveniți la Milano, fără îndoială”, a declarat Sala. Orașul său va găzdui majoritatea competițiilor la sporturile pe gheață în cadrul Jocurilor Olimpice.

De asemenea, Alessandro Zan, europarlamentar pentru Partidul Democrat, a spus că prezența agenților americani ar fi „inacceptabilă” în Italia: „Nu-i vrem în țara noastră pe cei care calcă în picioare drepturile omului și acționează în afara oricărui control democratic.

Autoritățile italiene rămân prudente 

Prezența ICE în Italia a fost semnalată inițial de cotidianul il Fatto Quotidiano. Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a declarat că nu a primit confirmarea oficială privind desfășurarea agenților în țară. „În acest moment, nu există indicii că agenții ICE vor asigura escorta delegației americane”, a spus Piantedosi, deși a adăugat că nu vede „care ar fi problema” dacă aceștia ar fi prezenți la Jocuri.

Speculațiile privind rolul agenților ICE au crescut și după ce președintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, a afirmat că vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat Marco Rubio vor fi protejați de „gărzi de corp” ICE pe durata Jocurilor Olimpice.

Vicepreședintele american JD Vance va conduce o delegație care va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Din delegație vor mai face parte A Doua Doamnă a Statelor Unite, Usha Vance, și secretarul de stat american Marco Rubio, conform anunțului Casei Albe de la începutul acestei luni.

