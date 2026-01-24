search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Mândrie românească la Milano! Cristi Chivu va purta flacăra olimpică înainte de JO 2026

Publicat:

Cristi Chivu, tehnicianul român aflat pe banca lui Inter, a fost ales să participe la unul dintre cele mai simbolice momente ale sportului mondial: ștafeta Torței Olimpice. Evenimentul are loc în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, programate între 6 și 22 februarie, la Milano.

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

Cu câteva luni înainte de startul competiției, clubul Inter a făcut anunțul oficial prin intermediul rețelelor de socializare, subliniind onoarea deosebită de care se bucură Chivu.

„Cristian Chivu o să poarte torța olimpică. Antrenorul lui Inter este în mod oficial purtător al Flăcării Olimpice!”, au scris cei de la Inter, pe rețelele sociale.

De-a lungul anilor, multe nume mari din sport și personalități cunoscute au avut onoarea de a purta flacăra olimpică, un simbol important al Jocurilor Olimpice, înainte de începerea competiției.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, cunoscute sub numele de Milano-Cortina 2026, vor avea loc în Italia, între 6 și 22 februarie. Deschiderea oficială va avea loc pe 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, iar probele sportive se vor desfășura în mai multe orașe din nordul Italiei.

A 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă

JO 2026 vor aduna peste 3.500 de sportivi din mai mult de 90 de țări. Se vor disputa competiții în 16 sporturi de iarnă, printre care schi, patinaj artistic, hochei pe gheață, biatlon sau curling.

România va participa cu 29 de sportivi, care vor concura în nouă sporturi diferite. Este unul dintre cele mai mari loturi trimise de țara noastră la o ediție recentă a Jocurilor Olimpice de iarnă. Românii vor fi prezenți la biatlon, bob, sanie, sărituri cu schiurile, schi fond, schi alpin, snowboard și patinaj artistic.

O veste importantă este faptul că România va avea, pentru prima dată, sportivi calificați la snowboard cross. De asemenea, la patinaj artistic, țara noastră va fi reprezentată de Julia Sauter, care va purta și drapelul României la ceremonia de deschidere.

