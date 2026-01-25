Democrații cer ICE să părăsească Minnesota, după ce un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de unul dintre agenți

Democrații au cerut agenților federali de imigrare să părăsească Minnesota, după ce un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de unul dintre agenții ICE. Președintele Donald Trump dă vina pe democrați.

Membrii familiei l-au identificat pe bărbatul ucis ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, asistent medical de terapie intensivă, care protesta faţă de represiunea imigraţiei promovate de Trump în orașul său, scrie News.ro.

După împușcături, o mulțime furioasă s-a adunat şi protestatarii s-au ciocnit cu agenții federali, care au folosit bastoane şi grenade flashbang.

Garda Naţională din Minnesota a asistat poliția locală la indicația guvernatorului Tim Walz, au declarat oficialii. Trupele Gărzii au fost trimise atât la locul împușcăturilor, cât şi la o clădire federală unde ofițerii s-au confruntat zilnic cu demonstranții.

Circumstanțele împușcăturilor rămân neclare. Potrivit autorităților, agenții federali au deschis focul în timpul unei operațiuni, susținând că bărbatul ar fi fost înarmat și a opus rezistență violentă.

Imaginile apărute ulterior de la fața locului îl arată însă pe Pretti cu un telefon în mână, fără ca o armă să fie vizibilă.

O'Hara a declarat că poliția crede că era un „deținător legal de armă, cu permis de port-armă”.

Secretarul DHS, Kristi Noem, a afirmat la o conferință de presă că Pretti s-ar fi apropiat de agenți în timpul unei operațiuni și ar fi fost înarmat, deși nu a clarificat dacă și cum și-a scos arma.

Ofițerul care l-a împușcat este un veteran cu opt ani de experiență în Patrula de Frontieră.

Președintele Donald Trump a criticat liderii democrați din Minnesota pe rețelele sociale, publicând imagini cu arma recuperată și acuzându-i că „incită la insurecție” și că nu au protejat agenții federali.

Reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez din New York s-a numărat printre legislatorii democrați care au cerut autorităților federale de imigrare să părăsească Minnesota. Ea a îndemnat, de asemenea, democrații să refuze să voteze finanțarea Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA, declarând pe rețelele de socializare: „Avem responsabilitatea de a proteja americanii de tiranie”.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a anunțat că democrații nu vor aproba un proiect de cheltuieli care include finanțare pentru Departamentul Securității Interne (DHS), crescând riscul unei închideri parțiale a guvernului la 30 ianuarie, când se vor epuiza fondurile.

Incidentul în care Alex Pretti, un bărbat de 37 de ani, a fost împușcat mortal de agenți federali a avut loc la puțin peste un kilometru de la locul unde un agent ICE a ucis-o pe Renée Good pe 7 ianuarie, în cadrul unei operațiuni de imigrare intensificate în Minneapolis.

Familia lui Pretti a publicat o declarație în care spune că este „devastați, dar și foarte furioși” și îl descrie ca pe un om bun la suflet și dedicat muncii sale de asistent medical.