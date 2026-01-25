Protestele se extind la nivel național în SUA după uciderea lui Alex Pretti de către un agent al poliției de frontieră

Proteste au izbucnit în mai multe orașe din Statele Unite după ce Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei operațiuni federale de imigrație desfășurate la Minneapolis.

Manifestații au avut loc în Minneapolis, New York, Washington și Los Angeles. În Minnesota, sute de persoane au ieșit în stradă în ciuda temperaturilor sub zero grade, confruntându-se cu agenți federali într-un oraș deja marcat de un alt incident mortal, petrecut la începutul lunii și implicând un ofițer ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Moartea lui Alex Pretti a intensificat dezbaterea națională privind aplicarea legilor imigrației și rolul agențiilor federale, amplificând presiunile politice asupra administrației Trump. Mai mulți lideri democrați cer retragerea agenților federali din Minnesota și au pus sub semnul întrebării finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Incidentul are loc într-un context de sensibilitate crescută la Minneapolis, după uciderea, pe 7 ianuarie, a unei alte persoane, Renee Nicole Good, în timpul unei intervenții federale, eveniment care a afectat relațiile dintre autoritățile locale, guvernul federal și comunitate.

Ce se știe până acum

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, Alex Pretti a fost împușcat vineri seara pe Nicollet Avenue, în timpul unei operațiuni federale. Un purtător de cuvânt al DHS a declarat că agenții au tras „focuri defensive” după ce un bărbat înarmat cu o armă de foc s-ar fi apropiat de ei și ar fi opus rezistență violentă la tentativa de dezarmare.

Șeful Poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a afirmat că informațiile privind momentele premergătoare incidentului sunt limitate, adăugând că Pretti era, potrivit primelor date, un deținător legal de armă, cu permis de port.

Imagini video filmate de martori și distribuite online par să îl arate pe Pretti ținând un telefon mobil, nu o armă, însă înregistrările nu surprind clar momentul exact al împușcării sau dacă acesta avea o armă în mână în acel moment.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că Pretti ar fi intervenit pentru a „obstrucționa o operațiune de aplicare a legii”, ridicând întrebări legate de faptul că era înarmat, fără a preciza dacă a scos sau a îndreptat arma către agenți. Oficialii federali au confirmat că agentul implicat are opt ani de experiență.

Tensiuni între autoritățile statale și cele federale

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, a mobilizat Garda Națională pentru a sprijini poliția locală la locul incidentului și în apropierea unei clădiri federale unde au avut loc proteste zilnice. Ulterior, Walz a declarat că nu are încredere în autoritățile federale pentru a conduce ancheta.

Șeful Biroului de Investigații Criminale din Minnesota, Drew Evans, a afirmat că agenții federali au împiedicat accesul investigatorilor statali la locul faptei, chiar și după obținerea unui mandat judecătoresc.

Reacții politice și publice

Președintele Donald Trump a criticat liderii democrați, acuzându-i că au subminat autoritatea forțelor de ordine. Pe platforma sa de socializare, el s-a întrebat de ce poliția locală nu a fost implicată și i-a acuzat pe guvernatorul Walz și pe primarul Minneapolisului de „retorică periculoasă”.

De cealaltă parte, congresmena Alexandria Ocasio-Cortez a cerut retragerea agențiilor federale de imigrație din Minnesota și a îndemnat Partidul Democrat să blocheze finanțarea ICE, invocând protejarea drepturilor civile.

Familia lui Alex Pretti a respins afirmațiile oficiale potrivit cărora acesta ar fi reprezentat o amenințare, susținând că imaginile arată clar că avea telefonul în mână și încerca să se protejeze în momentul intervenției.

Reprezentanți ai Poliției de Frontieră au declarat, la rândul lor, că agenții DHS se confruntă cu un număr tot mai mare de atacuri în întreaga țară.

Autoritățile din Minnesota au anunțat că statul va încerca să preia conducerea anchetei, deși disputele de jurisdicție cu agențiile federale rămân nerezolvate.

Între timp, protestele sunt așteptate să continue, pe fondul dezbaterilor politice privind aplicarea legilor imigrației și al apropierii termenului limită pentru adoptarea bugetului federal, la finalul lunii ianuarie.

Administrația președintelui Donald Trump pare să fi realizat, cu întârziere, că operațiunile desfășurate de agenții de imigrație (ICE) la Minneapolis generează costuri politice tot mai mari. În această săptămână, președintele și vicepreședintele JD Vance au admis public că pot exista „greșeli” în modul în care acționează agenția, semnalând o schimbare de ton, dacă nu și de strategie.

Potrivit CNN, această ajustare a discursului este alimentată de temerea că situația scapă de sub control, pe fondul unor sondaje care indică o deteriorare accentuată a percepției publice. Cu toate acestea, administrația nu a anunțat nicio modificare substanțială a tacticilor care au dus la actuala criză.

Impactul asupra opiniei publice

Experiența precedentului caz sugerează că reacția publică ar putea fi una dură. După uciderea lui Renee Nicole Good, sondajele au arătat că majoritatea americanilor nu a acceptat explicațiile administrației. Doar aproximativ un sfert dintre respondenți au fost de acord cu explicația incidentului drept „terorism intern”.

Datele recente indică o tendință clară de scădere a încrederii în ICE. Potrivit unor sondaje CBS News–YouGov și New York Times–Siena College, peste 60% dintre americani consideră acum că agenția acționează „prea dur”. Această percepție este împărtășită de o majoritate a alegătorilor independenți și chiar de o parte semnificativă a republicanilor.

În acest context, este puțin probabil ca opinia publică să acorde prezumția de nevinovăție agenților implicați în cazul Pretti, mai ales în absența unei investigații transparente.

Tensiuni și în interiorul taberei conservatoare

Spre deosebire de incidentul anterior, reacțiile critice vin acum și din partea unor grupuri tradițional apropiate de administrație. Organizații care susțin dreptul la portul de armă, inclusiv Asociația Națională a Armelor de Foc (NRA), au criticat graba cu care oficialii au justificat folosirea forței letale, avertizând împotriva demonizării cetățenilor care dețin arme legal.

De asemenea, mai mulți parlamentari republicani s-au arătat reticenți în a apăra automat acțiunile agentului federal, iar un lider al Camerei Reprezentanților a cerut organizarea unor audieri.

O problemă politică în creștere

Președintele Trump a sugerat că dificultățile administrației țin în principal de comunicare, nu de fondul politicilor. Este o abordare frecventă în rândul liderilor aflați sub presiune, dar datele indică o problemă mai profundă.

Administrația se confruntă deja cu unele dintre cele mai slabe rezultate în sondaje din actualul mandat, inclusiv pe tema imigrației – un domeniu care a reprezentat un pilon central al mesajului politic al lui Trump. Acest lucru se întâmplă în pofida scăderii semnificative a numărului de treceri ilegale ale frontierei.

Menținerea neschimbată a politicii de deportări pe scară largă, combinată cu incidente violente și controverse legate de drepturi civile, riscă să amplifice nu doar dificultățile politice ale administrației, ci și tensiunile sociale din țară, subliniază CNN.