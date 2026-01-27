„Este neconstituțional și greșit”. Avocatul agentului ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good s-a retras din cursa de guvernator al statului Minnesota

Avocatul ofițerului de imigrare care a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani și mamă a trei copii, a anunțat luni că se retrage cursa pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, relatează AP.

Acesta a catalogat operațiunea anti-imigrație a președintelui american Donald Trump în acest stat drept un „dezastru total”.

Decizia surprinzătoare a lui Chris Madel vine pe fondul apelurilor tot mai numeroase din partea republicanilor de a investiga tacticile agenților federali desfășurați în Minnesota, după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împușcat mortal un al doilea cetățean american, sâmbătă, în Minneapolis. Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă, care îngrijea veterani americani, a fost împușcat de 10 ori, după ce a intervenit pentru a proteja o femeie de agenții serviciului pentru imigrație și vămi.

Într-o declarație video, Madel a subliniat că, deși susține obiectivul administrației de a-i deporta pe „cei mai răi dintre cei răi” din Minnesota, este de părere că operațiunea administrației Trump de aplicare a legislației privind imigrația în Twin Cities a mers mult prea departe.

„Nu pot susține represaliile republicanilor naționali asupra cetățenilor statului nostru”, a spus Madel. „Nici nu mă pot considera membru al unui partid care procedează în asemenea manieră.”

Madel mai spune că cetățenii americani, „în special cei de culoare, trăiesc în frică. Cetățenii Statelor Unite au asupra lor documente care să le dovedească cetățenia. Asta este greșit.

El a explicat că a auzit personal de la ofițeri locali de aplicare a legii asiatici și hispanici că aceștia au fost opriți de ICE.

„Am citit despre nenumărați cetățeni americani care au fost reținuți în Minnesota din cauza culorii pielii lor și am vorbit pentru a-i ajuta”, a spus Madel.

Este neconstituțional și greșit ca ofițerii federali să „descindă în locuințe” în temeiul unui mandat civil, și nu al unui mandat judecătoresc.

Avocatul face parte dintr-un grup mare de candidați aflați în cursă, după ce guvernatorul democrat Tim Walz a renunțat să candideze pentru realegere la începutul acestei luni. Printre alți candidați republicani se numără fondatorul și directorul executiv al MyPillow, Mike Lindell, un apropiat al lui Trump; președinta Camerei Reprezentanților din Minnesota, Lisa Demuth ; Dr. Scott Jensen, un fost senator al statutului și candidatul partidului republican la funcția de guvernator în 2022, respectiv aleasa republicană Kristin Robbins.

Senatoarea democrată Amy Klobuchar și-a depus formal candidatura, dar nu a lansat o campanie pentru a-i succeda pe Walz.

În videoclipul prin care și-a anunțat retragerea, postat pe platforma de socializare X, Madel s-a prezentat drept „pragmatist” și a denunțat faptul că republicanii naționali „au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile locale din Minnesota”..

Madel, în vârstă de 59 de ani, este un nou-venit în politică care este la prima candidatură pentru o funcție publică, intrând în cursă pe 1 decembrie.

Are 30 de ani de experiență în avocatură, inclusiv în cazuri de corupție corporativă. Madel a apărat de-a lungul timpului ofițeri de aplicare a legii, inclusiv pe agentul de poliție din Minnesota care a împușcat mortal un bărbat de culoare după o oprire în trafic, într-un caz din 2024. Procurorii au retras acuzațiile împotriva agentului de poliție Ryan Londregan în cazul uciderii lui Ricky Cobb II, motivând că este dificil de dovedit vinovăția

Madel a făcut adesea referire la acel caz câștigat în scurta sa campanie pentru funcția de guvernator, inclusiv în videoclipul în care a renunțat la funcție.

Republicanii se așteptau să facă campanie împotriva lui Walz, care la acea vreme candida pentru un al treilea mandat, pe fondul dezbaterii privind modul în care administrația sa a gestionat o fraudă în domeniul asistenței sociale. Însă cursa a luat o turnură abruptă pe 5 ianuarie, când Walz s-a retras.

În aceeași săptămână, administrația Trump a trimis mii de ofițeri federali în Minnesota. Agentul ICE Jonathan Ross a împușcat-o mortal pe Good în Minneapolis, două zile mai târziu, pe 7 ianuarie.

Madel a acceptat să ofere consultanță juridică pro bono lui Ross, deși nu au fost intentate acuzații penale sau procese civile.

„Justiția necesită o reprezentare juridică excelentă”, spunea acesta.

Donald Trump l-a retras pe comandantul Patrulei de Frontieră și l-a trimis în Minneapolis pe țarul de frontieră Tom Homan

În timpul unei operațiuni de aplicare a legii imigrației la Minneapolis, pe 24 ianuarie, agenți federali l-au împușcat mortal pe Alex Pretti, un asistent medicală de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani care lucra la spitalul local pentru Veterani. Administrația Trump l-a acuzat imediat pe Pretti că este un „terorist intern” înarmat, care „voia să provoace pagube maxime și să masacreze forțele de ordine”. Însă înregistrările video realizate de martori au contrazis această versiune, arătând în schimb că agenții au folosit spray cu piper, l-au imobilizat și l-au împușcat pe Pretti de cel puțin 10 ori după ce acesta i-a filmat cu telefonul și a încercat să ajute o femeie pe care agenții o trântiseră la pământ.

Videoclipurile arată, de asemenea, că Pretti nu a scos niciodată arma pentru care avea permis legal. Potrivit martorilor, ultimele cuvinte ale lui Pretti adresate femeii au fost: „Ești bine?”

Discrepanța dintre versiunea administrației asupra evenimentelor și scenele documentate pe video nu a făcut decât să alimenteze și mai multă revolta publică față de represiunea federală privind imigrația din Minneapolis.

Luni, președintele Trump a anunțat că îl trimite pe țarul frontierei Tom Homan, la Minneapolis și că a avut o convorbire „foarte bună” cu guvernatorul democrat din Minnesota, Tim Walz, despre incident, susținând că acum sunt pe „aceeași lungime de undă”. „Guvernatorul Tim Walz m-a sunat cu solicitarea de a colabora în ceea ce privește Minnesota”, a scris Trump pe rețelele de socializare. „I-am spus guvernatorului Walz că îl voi ruga pe Tom Homan să-l sune și că ceea ce căutăm sunt toți infractorii care sunt în posesia lor.”

„Atât guvernatorul Walz, cât și eu vrem să îmbunătățim lucrurile!”, a adăugat Trump.

Citând trei surse „familiare cu discuția”, CNN a relatat luni după-amiază că „înaltul oficial al Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino, și unii dintre agenții săi urmează să părăsească Minneapolis mâine și să se întoarcă în sectoarele lor” după ce „Trump a petrecut câteva ore duminică și luni urmărind relatările [despre uciderea lui Pretti] și a fost nemulțumit de modul în care administrația sa a fost percepută”.