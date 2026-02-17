Avertisment pentru NATO: apărarea antiaeriană a Rusiei este mai periculoasă decât înainte de invazia din Ucraina

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu doar că a testat capacitățile militare ale Kremlinului, dar le-a și rafinat. Iar una dintre cele mai serioase probleme pentru NATO, în eventualitatea unui conflict direct în Europa, ar putea fi tocmai scutul antiaerian al Moscovei.

Un nou raport semnat de Justin Bronk, expert în putere aeriană la prestigiosul Royal United Services Institute (RUSI), avertizează că sistemele rusești sol-aer nu doar că rămân numeroase, ci sunt și mai eficiente decât înainte de 2022.

Rusia a pierdut sisteme, dar a câștigat experiență

Este adevărat: Ucraina a reușit să distrugă un număr semnificativ de sisteme rusești de apărare antiaeriană folosind drone, artilerie și rachete. Însă, potrivit lui Bronk, Rusia dispune încă de „câteva sute de baterii” operaționale, în timp ce versiunile modernizate continuă să iasă de pe liniile de producție.

Mai mult, patru ani de război au adus un avantaj esențial: experiența de luptă.

„Forțele ruse sunt mult mai experimentate și au învățat foarte mult prin testare și experimentare”, a declarat analistul. Atât piloții, cât și operatorii sistemelor sol-aer sunt „semnificativ mai capabili” decât înaintea invaziei la scară largă.

Printre modernizări se numără actualizări software pentru radare, rezistență sporită la războiul electronic și integrarea unor sisteme noi, precum S-350 Vityaz, intrat în serviciu în 2020.

Provocarea pentru NATO: superioritatea aeriană nu mai este garantată

Doctrina militară occidentală se bazează pe obținerea rapidă a superiorității aeriene. Însă în fața unei rețele dense și mai bine coordonate de sisteme rusești, acest obiectiv ar putea deveni mult mai dificil.

Bronk avertizează că, într-un conflict european direct, amenințarea la adresa aviației NATO ar fi „mult mai bine coordonată decât înainte de 2022”.

Rusia a început să sincronizeze rachetele sol-aer cu avioane de vânătoare și cu aeronave de avertizare timpurie A-50U, ceea ce le permite să lovească ținte aflate la distanțe pe care sistemele terestre nu le-ar putea „vedea” singure. O astfel de tactică ar putea fi folosită și împotriva avioanelor occidentale care zboară la joasă altitudine.

Chiar dacă probabilitatea de a doborî o aeronavă rămâne relativ scăzută în unele scenarii, mesajul este clar: Rusia și-a perfecționat coordonarea și reacția în timp real.

NATO nu are un arsenal echivalent

Un alt punct sensibil: NATO nu dispune de un volum comparabil de sisteme terestre de apărare antiaeriană. Războiul din Ucraina a demonstrat cât de decisivă poate fi această componentă. De altfel, nici Rusia, nici Ucraina nu au reușit să obțină superioritate aeriană tocmai din cauza densității acestor sisteme.

Alianța a anunțat creșteri ale cheltuielilor pentru apărare și investiții în sisteme sol-aer, însă construirea unui scut comparabil necesită ani, nu luni.

Ce știe NATO în plus

Există, totuși, și un avantaj pentru Occident. Forțele aeriene NATO au acum acces la date mult mai detaliate despre punctele forte și slabe ale sistemelor rusești decât aveau înainte de 2022. Informațiile obținute din Ucraina au oferit o radiografie tehnică prețioasă.

„Armele și tacticile pentru a contracara aceste sisteme există”, spune Bronk, „dar nu sunt încă disponibile în număr suficient în Europa”.

Lecțiile celor patru ani de război

Concluzia raportului este una care ar trebui să dea de gândit planificatorilor militari occidentali: capacitățile de apărare antiaeriană ale Rusiei au fost consolidate prin lecțiile dure ale războiului.

În eventualitatea unei confruntări directe, NATO nu s-ar confrunta cu armata rusă din 2021, ci cu o forță care a învățat, a adaptat tactici și și-a modernizat echipamentele sub presiunea unui conflict real.

Iar asta schimbă radical calculele privind echilibrul de putere în aer deasupra Europei.