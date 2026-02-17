Negocieri de pace trilaterale la Geneva. Cele mai importante subiecte de discuție de pe agenda Kievului

Șeful delegației ucrainene, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov, a declarat marți că noua rundă de negocieri trilaterale de la Geneva între Ucraina, Statele Unite și Rusia, se va concentra pe probleme de securitate și umanitare. Ucraina are un mandat clar din partea președintelui Volodimir Zelenski, a subliniat el, relatează Kyiv Post.

Într-o postare pe Telegram, Umerov a precizat că delegația ucraineană pornește în aceste negocieri de la cadru agreat cu Zelenski, delimitând atât domeniul, cât și limitele discuțiilor. „Agenda include probleme de securitate și aspecte umanitare”, a scris el, adăugând că obiectivul principal al Ucrainei este de promova decizii care să apropie Ucraina de o pace durabilă.

Discuțiile de la Geneva, care au început marți după-amiază, sunt descrise de oficiali drept un noi efort oficială de a explora căi de dezescaladare. Umerov a subliniat că negociatorii ucraineni intenționează să împingă discuțiile cât mai departe posibil în cadrul mandatului stabilit.

Delegația rusă este condusă de consilierul Kremlinului și ideologul Vladimir Medinski, care fost prezent la negocierile inițiale de la Istanbul anul trecut. Echipa include cel puțin 15 membri, printre care vice-ministrul de externe Mihail Galuzin și reprezentanți ai serviciilor de informații militare ale Rusiei.

Cu doar câteva ore înainte ca delegațiile să sosească la Geneva, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone în Ucraina, ucigând civili, distrugând infrastructura energetică și lăsând zeci de mii de cetățeni fără electricitate. Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a condamnat atacurile și a acuzat Moscova că subminează deliberat eforturile de pace.

Rundele anterioare mediate de SUA, inclusiv negocierile de la Abu Dhabi, nu au produs progrese semnificative. Înainte de negocierile de la Geneva, Trump a îndemnat Ucraina să acționeze rapid, spunând jurnaliștilor: „Ucraina trebuie să vină la masă, rapid.”

Oficialii ucraineni au subliniat că negocierile au un focus limitat și nu au scopul de a rezolva problemele politice mai cuprinzătoare care până acum au blocat progresul discuțiilor. Kievul a respins condițiile Rusiei privind concesii teritoriale, insistând că orice progres spre pace trebuie să se bazeze pe garanții de securitate și rezultate umanitare. Kremlinul, între timp, a încercat să tempereze așteptările, descriind negocierile ca fiind puțin probabil să conducă la anunțuri majore.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a subliniat săptămâna trecută provocările persistente, afirmând că negocierile sunt departe de a fi încheiate și respingând ceea ce a numit „percepții exagerat optimiste” privind un progrese semnificative. „Negocierile continuă. A doua rundă ciclu a avut loc la Abu Dhabi și mai este un drum lung de parcurs”, a declarat Lavrov.

Negocierile se mută în Europa

Decizia de a purta discuțiile la Geneva marchează o revenire simbolică a discuțiilor în Europa, după rundele anterioare de la Abu Dhabi și Istanbul. Potrivit The Guardian, mutarea semnalează o schimbare geografică și diplomatică, pe măsură ce puterile occidentale intensifică eforturile de a modela cadrul unui potențial acord. Washingtonul a a fost cel care a propus Geneva drept loc oportun pentru negocieri.

Oficialii ruși au sosit la Geneva marți dimineață, aeronava aterizând în jurul orei 8:00, ora Kievului (06:00 UTC), potrivit unei surse.

Trump i-a cerut în mod repetat lui Zelenski să accelereze negocierile de pace, avertizând că Ucraina riscă să piardă „o mare oportunitate” dacă discuțiile stagnează. „Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski trebuie să se miște”, a declarat el pe 13 februarie.