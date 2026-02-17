Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat un morman de pantofi lângă un cimitir. Ce planuri avea cu ei

Un bărbat a fost amendat cu 45.000 de lei după ce a aruncat lângă un cimitir din Târgu Mureș zeci de perechi de încălțăminte și alte deșeuri.

Poliția Locală Târgu Mureș a aplicat o amendă de 45.000 de lei unui bărbat din comuna Sântana de Mureș, după ce acesta a aruncat lângă cimitirul vechi de pe strada Remetea un număr mare de perechi de încălțăminte veche, saci de rafie și alte deșeuri.

Fapta a fost comisă în data de 4 noiembrie 2025, iar autorul a fost identificat ca fiind G.T.F., domiciliat în Sântana de Mureș, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Potrivit Direcției Poliția Locală Târgu Mureș, bărbatul susține că a preluat deșeurile de la alte persoane și că intenționa să le folosească pentru încălzirea locuinței.

„În urma demersurilor polițiștilor locali, zona a fost igienizată de către persoanele de la care au provenit deșeurile sus-amintite și care l-au plătit pe G.T.F. ca să le transporte, acesta din urmă susținând că le va folosi pentru încălzirea locuinței”, a transmis Poliția Locală.

Polițiștii locali au precizat că fapta intră sub incidența OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.