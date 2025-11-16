search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O limbă veche de secole se stinge treptat. Vorbită de aproximativ 350.000 de persoane, limba islandeză se confruntă cu una dintre cele mai mari amenințări din istoria sa: influența tot mai mare a limbii engleze și impactul tehnologiilor moderne.

Tinerii sunt cei mai expuși schimbării. Imagine din Reykjavik FOTO Shutterstock
Tinerii sunt cei mai expuși schimbării. Imagine din Reykjavik FOTO Shutterstock

Fostul premier al Islandei, Katrín Jakobsdóttir, demisionată recent din funcție pentru a candida la președinție, atrage atenția asupra schimbărilor accelerate din ultimii ani. Tot mai mulți islandezi aleg să citească și chiar să comunice între ei în engleză, potrivit The Guardian.

„Multe limbi dispar, iar odată cu ele dispare multă valoare și multă gândire umană”, a declarat aceasta, subliniind că islandeza este una dintre cele mai puțin modificate limbi din lume, un adevărat tezaur cultural.

Fostul premier semnalează că tinerii sunt cei mai expuși schimbării: „Sunt absolut înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele de socializare și în media”. Această expunere constantă reduce treptat utilizarea limbii islandeze în conversațiile de zi cu zi.

Aceeași îngrijorare este împărtășită și de scriitorul Ragnar Jónasson, coautorul noului roman semnat împreună cu Jakobsdóttir.

„Suntem la doar o generație distanță de pierderea acestei limbi din cauza tuturor acestor schimbări uriașe”, avertizează el, observând că din ce în ce mai mulți tineri își obțin informațiile preponderent în engleză, iar copiii ajung chiar să converseze între ei în această limbă.

Măsuri urgente pentru salvarea limbii islandeze

Pentru a contracara aceste tendințe, Islanda a început să ia măsuri concrete. Ministerul Educației a anunțat recent un parteneriat cu Anthropic pentru dezvoltarea unui proiect pilot național de educație bazată pe inteligență artificială, cu accent pe folosirea limbii islandeze. Fostul premier Katrín Jakobsdóttir insistă asupra importanței utilizării textelor și cărților autohtone pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

„Poate că avem nevoie de o mișcare mai puternică acum pentru a discuta de ce vrem să păstrăm limba. Acesta este lucrul cu adevărat important”, spune fostul premier.

Ea reamintește și de perioada în care Islanda s-a aflat sub stăpânire daneză, până în 1918, când influența limbii daneze a devenit puternică. „Am mai văzut asta aici, în Islanda, pentru că, desigur, am fost sub danezi o perioadă destul de lungă, iar limba daneză a avut o mare influență asupra limbii islandeze”, afirmă Jakobsdóttir, subliniind că identitatea lingvistică a fost salvată doar datorită unei mișcări naționale puternice, dovadă că protecția limbii este posibilă.

Dezvoltarea inteligenței artificiale continuă

Jakobsdóttir recunoaște potențialul uriaș al noilor tehnologii, dar avertizează asupra riscurilor pe care AI le ridică pentru artiști și industria creativă. Ea consideră că guvernele trebuie să rămână vigilente:

„Trăim o perioadă foarte dificilă… guvernele ar trebui să rămână foarte concentrate pe dezvoltarea inteligenței artificiale”.

În ciuda provocărilor, fostul premier speră că noua sa carte, realizată împreună cu Jónasson, îi va apropia pe cititori. Acțiunea romanului, deja un bestseller în Islanda, este plasată în 1989, într-un sat izolat din estul țării. „Sper că este ceva ce oamenii simt ca fiind autentic și venit din inimă”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de fiica fostului portar Ibrahim Dossey. Jennifer are 21 de ani și vrea să ajungă la Jocurile Olimpice
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după eșecul României de la Zenica
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Sara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 lei
observatornews.ro
image
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Panouri fotovoltaice iarna: Cum să maximizezi producția de energie în sezonul rece
playtech.ro
image
Afacerea cu care Novak Djokovic vrea să dea lovitura. Ce investiție pregătește marele tenismen
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Bosniei a aflat ce a spus Mircea Lucescu și l-a descris în două cuvinte pe român
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
România ajunge pe podium! Simona Radiș este cea mai bună canotoare din lume
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor