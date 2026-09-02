Un avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene ucrainene a interceptat o rachetă de croazieră rusească de tip Banderol, folosind o rachetă aer-aer R-60, un model sovietic intrat în serviciu în urmă cu mai bine de cinci decenii. Operațiunea a avut loc la o altitudine extrem de redusă, iar momentul interceptării a fost surprins video.

Un MiG-29 ucrainean doborând o rachetă rusească. Foto: Captură Video / Youtube

Imaginile au fost publicate de canalul de Telegram „Sonyashnik”, asociat aviației militare ucrainene. Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, misiunea a fost executată de un pilot aflat la bordul unui MiG-29MU1, o versiune modernizată a avionului de luptă sovietic, notează dialog.ua.

Înregistrarea surprinde momentul în care aeronava ucraineană lansează racheta pentru a distruge ținta. Altitudinea foarte mică la care s-a desfășurat interceptarea a redus semnificativ timpul pe care pilotul l-a avut la dispoziție pentru a lua o decizie.

„Doar câteva secunde pentru a decide: să te retragi sau să faci tot posibilul pentru a-i proteja pe cei dragi?!”, a transmis canalul de Telegram care a publicat imaginile.

Utilizarea armamentului aer-aer în apropierea solului presupune riscuri ridicate pentru pilot. La asemenea altitudini, reacția trebuie să fie extrem de rapidă, iar orice eroare de apreciere poate duce atât la ratarea țintei, cât și la pierderea aeronavei.

O rachetă veche folosită pentru interceptarea țintelor rusești

R-60 este o rachetă aer-aer sovietică de dimensiuni reduse, destinată confruntărilor la distanță scurtă. Modelul a fost introdus în serviciu la sfârșitul anului 1973 și utilizează un sistem de ghidare în infraroșu, care urmărește radiația termică produsă de motoarele aeronavelor sau elicopterelor.

Arma a fost concepută în principal pentru angajarea unor ținte aeriene manevrabile la distanțe reduse. În contextul actualului război, însă, rachetele de acest tip sunt folosite și în misiuni de interceptare a unor amenințări aeriene.

La începutul invaziei rusești pe scară largă, R-60 era considerată un sistem depășit în comparație cu rachete mai moderne aflate în dotarea Ucrainei, precum R-73. Aceasta din urmă oferă capacități superioare de angajare a țintelor aeriene.

Necesitatea de a intercepta în mod constant rachete de croazieră rusești și drone kamikaze, inclusiv aparate de tip Shahed și Geran-2, a dus însă la consumarea rapidă a munițiilor moderne. În aceste condiții, aviația ucraineană recurge și la armament mai vechi disponibil în arsenale.