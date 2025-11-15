O fetiță de 3 ani a ajuns la terapie intensivă după gestul unei însoțitoare de zbor. Mama cere daune de 5 milioane de dolari

O fetiță de 3 ani cu o alergie severă la lactate a ajuns în spital după ce un însoțitor de bord Qatar Airways i-ar fi oferit un baton de ciocolată KitKat, în ciuda avertismentelor clare ale mamei. Incidentul a avut loc în timpul unui zbor de 14 ore de la Washington la Doha, iar cazul este acum subiectul unui proces de 5 milioane de dolari.

Mama copilului susține că, după ce s-a întors de la toaletă, și-a găsit fiica mâncând un Kit Kat oferit de însoțitorul de bord, în condițiile în care îi spusese în mod repetat echipajului că micuța are alergie severă la lactate și nuci. Conform plângerii depuse în 31 octombrie la o instanță federală din Alexandria, Virginia, însoțitorul de bord ar fi recunoscut că i-a dat copilului ciocolata și ar fi „luat în derâdere” îngrijorările mamei, scrie The Independent.co.uk.

La scurt timp, fetița a început să aibă o reacție anafilactică severă, cu scăderea saturației de oxigen și alterarea stării mentale. Mama a fost nevoită să-i administreze singură un EpiPen, în timp ce echipajul ar fi rămas, potrivit plângerii, „indiferent” și nu ar fi făcut niciun anunț pentru a cere ajutor medical la bord.

Plângerea mai arată că un însoțitor de bord ar fi intervenit chiar atunci când mama a încercat să discute cu un pasager martor la incident, spunându-i că acest lucru „încalcă politica companiei”.

După ce avionul a aterizat la Doha, starea copilului s-a stabilizat temporar, însă după sosirea în India, unde cele două aveau următoarea escală, fetița a suferit un nou episod anafilactic și a fost transportată de urgență la spital, fiind internată două zile în secția de terapie intensivă.

Compania aeriană, acuzată că nu a intervenit conform procedurilor

Avocații familiei victimei susțin că echipajul nu a luat măsurile necesare într-o situație de urgență medicală, deși fusese avertizat de mai multe ori cu privire la alergiile copilului.

„Este inimaginabil să-i oferi copilului un aliment alergen despre care ești avertizat. A fost o situație extrem de gravă, care i-a pus viața în pericol”, a declarat avocatul Abram Bohrer pentru The Independent.

Administrația Federală a Aviației (FAA) nu obligă companiile aeriene să aibă EpiPen-uri la bord, însă acestea trebuie să aibă fiole de epinefrină, ce pot fi administrate doar de un profesionist medical.

Familia cere despăgubiri de 5 milioane de dolari

Fetița „a suferit dureri, suferință și traume psihice” și ar putea avea consecințe pe termen lung. Mama ei cere un proces cu juriu și despăgubiri de 5 milioane de dolari, plus cheltuieli de judecată și dobânzi.

Qatar Airways nu a emis încă un răspuns oficial în legătură cu acuzațiile.