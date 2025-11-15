search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer

0
0
Publicat:

Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sâmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică. 

Avionul rusesc avariat Foto: Biroul Procurorului Transporturilor din Orientul Îndepărtat
Avionul rusesc avariat Foto: Biroul Procurorului Transporturilor din Orientul Îndepărtat

Martorii au relatat că în timpul zborului SSJ100 (Sukhoi Superjet), produs în Rusia, i s-a desprins o parte din învelișul metalic, iar motorul de pe partea dreaptă a pierdut elemente din carcasă. Avionul aparține companiei aeriene „Rossiya”. 

Autoritățile au precizat că aterizarea s-a desfășurat fără probleme, la ora locală 9:00.

„Procuratura pentru transport din Primorie va evalua activitatea serviciilor tehnice ale aeroportului din Vladivostok care au pregătit aeronava pentru zbor, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit canalului Svodka25, pasagerii au fost nevoiți să aștepte sosirea unei aeronave de rezervă din Vladivostok.

Unii dintre ei au declarat că nu intenționează să se mai urce într-un avion SSJ100 după incident și că își vor continua drumul spre Blagoveșcensk pe cont propriu. Nimeni nu ar fi fost rănit în timpul incidentului.

În urma incidentului, Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis o verificare preliminară pentru posibila încălcare a regulilor de siguranță aeronautică, conform articolului 263 din Codul Penal al Federației Ruse.

Ancheta va stabili circumstanțele și cauzele incidentului. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
gandul.ro
image
Atenție, șoferi! Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții în centrul și sudul țării
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Diferența dintre cuponul roz de pensie și cuponul gri – ce ar fi bine să știe pensionarii români
playtech.ro
image
Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european: „Au sărit pe mine”. Foto și video exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Târgul de Crăciun Craiova 2025 și-a deschis porțile! Cât te costă distracția, mâncarea și băuturile în cel mai vizitat oraș de sărbători
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Trigonul Luna — Uranus schimbă radical viața a trei zodii din horoscop
actualitate.net
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
click.ro
image
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
click.ro
image
Ce s-a întâmplat în a doua zi de priveghi, la căpătâiul lui Horia Moculescu? Raluca Guslicov: „N-ai fi zis că e ceva în neregulă…”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
01715679444749 jpg
Alvar Nunez Cabeza de Vaca, povestea primului european care a ajuns pe teritoriul S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor