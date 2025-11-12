„Pește-spadă zburător” deschide calea spre zboruri supersonice silențioase. NASA testează un avion capabil să atingă 1.500 km/h

Un nou pas spre revenirea zborurilor supersonice deasupra uscatului a fost făcut în California, unde NASA și Lockheed Martin au testat cu succes un avion experimental proiectat să reducă la minimum zgomotul produs la trecerea barierei sunetului.

Modelul X-59, supranumit „Flying Swordfish” (Pește-spadă zburător) datorită formei sale alungite, a decolat la sfârșitul lunii trecute din Palmdale, promițând viteze de aproximativ 1.488 km/h – adică de 1,4 ori viteza sunetului – fără bubuitura sonică ce a împiedicat până acum folosirea comercială a avioanelor supersonice deasupra zonelor locuite.

„Totul a decurs exact conform planului. X-59 s-a comportat cu încrederea născută din ani de inovație, muncă în echipă și soluții de ultimă generație”, a transmis Lockheed Martin. „Acest zbor nu este doar un moment de referință, ci un impuls. Demonstrăm că viitorul aviației poate fi mai rapid și mai silențios ca niciodată.”

Avionul măsoară aproape 30 de metri lungime, are o anvergură a aripilor de aproximativ 9 metri și o înălțime de 4,2 metri. Poate zbura la aproximativ 17 kilometri altitudine, mult peste nivelul de croazieră al avioanelor comerciale convenționale.

Forma sa – subțire, cu un bot foarte lung și aripi înguste – a fost concepută pentru a dispersa undele de șoc produse la depășirea vitezei sunetului, transformând zgomotul ascuțit al unei bubuituri sonore într-un simplu „trosnet” abia perceptibil, descris de inginerii NASA ca fiind „aproximativ la fel de puternic ca închiderea unei portiere de mașină”.

Urmașul Concorde

Lockheed Martin explică faptul că X-59 face parte din misiunea Quesst a NASA, menită să testeze reacția publicului la ceea ce agenția numește „zgomot supersonic acceptabil”. Datele colectate vor fi transmise autorităților de reglementare din SUA și din alte țări pentru a fundamenta eventuale modificări legislative care să permită zborurile supersonice comerciale deasupra continentelor.

„Această descoperire ar putea deschide un nou segment de piață globală pentru industria aeronautică, permițând pasagerilor să călătorească oriunde în lume în jumătate din timpul actual”, se arată în comunicatul companiei.

Proiectul reia ambițiile de la jumătatea secolului trecut, când Concorde oferea zboruri rapide peste Atlantic, dar a fost restricționat din cauza zgomotului produs la depășirea vitezei sunetului.

NASA și Lockheed Martin urmează să efectueze o serie de zboruri de test deasupra zonelor populate pentru a demonstra că tehnologia „quiet supersonic” poate fi sigură și neinvazivă.

Totuși, specialiștii avertizează că va mai dura până când avioanele comerciale inspirate din X-59 vor putea transporta pasageri. Sunt necesare ani de testări, aprobări și investiții pentru ca transportul supersonic „fără zgomot” să devină realitate.

În cuvintele inginerilor NASA, X-59 nu doar redă speranța unei ere a vitezei, ci o face „cu un puls supersonic liniștit” – o „bătaie de inimă sonică”, așa cum au numit-o cercetătorii, menită să înlocuiască bubuitura care, până acum, a oprit lumea de la a zbura mai repede.