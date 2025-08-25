search
Luni, 25 August 2025
Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un ghid de supraviețuire după ce un bărbat a fost înțepat de albine și a ajuns în șoc anafilactic

Din cauza căldurii, albinele pot deveni mai agresive, atrage atenția medicul Tudor Ciuhodaru, care precizează că intervenția rapidă este esențială în cazul unei înțepături, când riscul de șoc anafilactic este mare. Doctorul a distribuit online un „ghid de supraviețuire în astfel de situații”. 

Tudor Ciuhodaru atrage atenția că înțepătura de albină poate fi mortală. FOTO Facebook
Tudor Ciuhodaru atrage atenția că înțepătura de albină poate fi mortală. FOTO Facebook

„Albinele au făcut noi victime. Un bărbat de 56 de ani a a ajuns în șoc anafilactic după ce a fost înțepat de mai multe albine”, scrie medicul, luni, pe pagina sa de Facebook. 

„Înțepătura poate fi letală!”

Într-o postare cu titlul „Zece lucruri care vă pot salva viața”, Tudor Ciuhodaru atrage atenția  că înțepătura de albină „poate fi letală!”, iar „intervenția rapidă este esențială iar adrenalina e regina terapiei în cazurile grave”.

Renumitul medic a distribuit pe pagina sa de socializare un „(mic) ghid de supraviețuire: zece lucruri care vă pot salva viața. Ce să (nu) faci în astfel de situații”.

Până când noțiunile de prim ajutor vor fi predate în toate școlile din România (așa cum prevede legea Ciuhodaru depusă de mai multe ori în Parlament) e bine de știut:

1. Albina nu atacă dacă nu este agresată. Nu le provocați! Sunt într-o continuă căutare de apă dar vă vor înțepa atunci când se simt amenințate.

2. Albinele devin agitate și pot ataca când intră în contact cu mirosurile neplăcute sau culorile vii.

3. Albinele nu tolerează mirosul de transpirație și alcool dar sunt atrase de parfumurile florale.

4. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului şi înțeapă.

5. După înțepătură albina lasă acul în țesuturi la locul înțepăturii. Viespea poate înțepa de mai multe ori în mai multe locuri și nu lasă ac.

6. Veninul (cam 0,3 mg/insectă) este toxic (melitina și fosfolipaza A) și poate provoca reacții alergice.

7. Dacă ați fost înțepat pot apărea imediat 3 tipuri de situații:

a) nici o reacție - la prima înțepătură, sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul pentru declanșarea reacției alergice sau e un organism ,,imunizat” prin expunere repetată, așa cum se întâmplă la apicultori;

b) reacție inflamatorie ușoară/moderată-locală (strict în jurul înțepăturii) sau locoregională (la distanță de locul înțepăturii, dar doar până la articulația situată deasupra sau dedesubtul locului respectiv), cu durată de maxim câteva zile;

c) reacție sistemică (Edem Quincke sau șoc anafilactic) - cu apariție extrem de rapidă (minute) după întepătură și evoluție potențial letală.

8. Pentru tratamentul reacțiilor ușoare sau moderate e suficient toaletă locală la locul înțepăturii și aplicarea de gheață local, eventual unguente cu substanțe antiinflamatorii. Se pot administra antihistaminice. Rareori e necesară corticoterapia.

9. În reacțiile severe adrenalina e regina (și dozele mari de corticosteroizi).

10. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă.

Măsuri de precauție. Când și de ce e bine să aveți la îndemână adrenalina autoinjectabilă

Medicul Tudor Ciuhodaru mai recomandă: nu purtați culori atractive pentru albine (gama galben-portocaliu); nu folosiți produse cosmetice cu miros extrem de puternic (în special cu esențe dulci, fructate și vanilate); nu consumați în aer liber alimente și sucuri dulci, alcool sau legume și fructe.

Dacă sunteți alergic (mai ales la înțepătura de albină și viespe) trebuie să aveți (mai ales în sezonul cald) la dumneavoastră adrenalina autoinjectabilă. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă”, recomandă celebrul medic.

Sănătate

